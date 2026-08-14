Dudas y certezas del Málaga CF en pretemporada: deberes en defensa y una delantera de muchos goles

El Málaga CF echó este miércoles el cierre a su pretemporada con el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria. Una victoria, dos empates y dos derrotas en cinco partidos dejan un balance irregular en lo que se refiere a los resultados a volver a Primera División. Y ahora, a menos de una semana de comparecer ante el Atlético de Madrid, llega el momento de hacer balance con resultados claros: muchas dudas en la defensa y convicción con la delantera a base de goles.

Cinco partidos para medir al Málaga

El verano comenzó con un 3-3 ante el Leicester City, en un encuentro en el que marcaron Chupe, Aaron Ochoa y Carlos Dotor. El segundo compromiso terminó con otro empate, esta vez frente al Al-Ittihad (2-2), con tantos de Adrián Niño y Joaquín Muñoz. La primera victoria llegó ante el Al-Arabi, al que el Málaga CF derrotó por 4-2 gracias a los goles de Ochoa, Niño y un doblete de Eneko Jauregi.

La derrota ante el Ceuta (2-1) supuso el primer tropiezo del verano, con Haitam anotando el único tanto malaguista de falta directa. El último examen, ante el Fulham de Álvaro Arbeloa, terminó con un 2-2 en un Trofeo Costa del Sol marcado por la polémica negativa del conjunto inglés a disputar los penaltis. Chupe y Jauregi firmaron los tantos blanquiazules. En total, los blanquiazules han marcado 12 goles y han recibido 11, una diferencia que refleja a la perfección las luces y sombras de esta preparación.

Chupe, Adrián Niño y Eneko Jauregi volverán a formar el tridente de goleadores del Málaga CF. / Málaga CF

El gol aparece como una buena noticia

Los números ofensivos son, probablemente, la principal razón para mirar la pretemporada con cierto optimismo. Doce goles en cinco partidos y siete jugadores diferentes viendo portería muestran que el Málaga dispone de alternativas más allá de Chupe. Jauregi ha sido el máximo realizador con tres tantos, mientras que el '9', Aarón Ochoa y Adrián Niño han marcado dos cada uno. Dotor, Joaquín Muñoz y Haitam completan la lista con un gol.

Hay cosas que no cambian. Tampoco lo ha hecho la identidad. El 'Funesbuque' ha seguido con sus mismas virtudes que le han traído hasta LaLiga EA Sports. Ha seguido jugando al fútbol, arriesgando en la salida del balón para no perder la posesión y, por encima de todo, luchando hasta el último segundo. Los partidos ante el Leicester y el Fulham los empató en los últimos segundos.

Una defensa condicionada por las lesiones

El problema llega cuando toca mirar hacia la otra portería. El Málaga ha encajado en los cinco amistosos, una circunstancia que deja a la defensa como el principal punto de atención antes del estreno liguero. El equipo ha mostrado capacidad para reaccionar y competir incluso ante rivales de mayor potencial, pero todavía necesita encontrar mayor estabilidad cuando no tiene el balón y seguir corriendo otro año más los centrales laterales.

Es evidente que la planificación defensiva tampoco ha tenido demasiada fortuna. José Salinas ha llegado para reforzar el lateral izquierdo, una posición que se había quedado prácticamente en manos de Dani Sánchez, mientras que Fernando Calero estaba llamado a aumentar las alternativas en el centro de la zaga. Sin embargo, la rotura de tres costillas ante el Ceuta han terminado condicionando las pruebas de Funes durante el verano.

A ello se suma la situación de otros futbolistas que han arrastrado molestias en los últimos días. El propio Calero continúa recuperándose, mientras que Carlos Dotor, Murillo, Moussa y Aaron Ochoa también han tenido diferentes problemas físicos. Adrián Niño, además, se perderá el estreno liguero ante el Atlético después de sufrir una lesión en el sóleo durante el encuentro ante el Fulham.

Loren Juarros y Salinas, en la presentación del lateral derecho. / A. Borrego

El mercado todavía tiene trabajo por delante

El Málaga no da por cerrado el mercado, sino que reconoce la posibilidad de realizar aún varios fichajes. La dirección deportiva trabaja con la necesidad de añadir alguna pieza más, especialmente en defensa y el centro del campo, aunque antes debe producirse alguna salida para liberar espacio en la plantilla. El club ya ha completado las inscripciones de sus incorporaciones y mantiene margen para seguir moviéndose.

Por tanto, la pretemporada deja un Málaga con buenas noticias en ataque y deberes en defensa. Funes ha podido comprobar que su equipo tiene gol y recursos para competir, pero también que el salto a Primera exigirá mucha más contundencia atrás. Con el Atlético de Madrid esperando en el Metropolitano, el margen para seguir haciendo pruebas se acaba y las últimas decisiones del mercado pueden terminar de definir el equipo que afrontará el regreso a la élite con la puerta abierta hasta el 1 de septiembre.