Entradas a la venta para el Málaga CF - Dépor: los precios de la vuelta de Primera División a La Rosaleda

La Rosaleda ya cuenta los días para volver a vestirse de gala en un partido de Primera División y las entradas ya están a la venta para ese 24 de agosto, a partir de las 21.30 horas, el estreno de Martiricos en LaLiga EA Sports contra el Deportivo de A Coruña, la jornada 2 para el Málaga CF.

Si el consenso público era que el club había respetado en gran medida el salto de categoría con el aumento del precio de los abonos, y el 99,96% de las renovaciones bien responde a ello, el malaguista que no haya conseguido uno de los 26.550 afortunados abonos va a tener que rascarse mucho el bolsillo para comprar una localidad.

Precios en Tribuna para el Málaga CF - Dépor. / Málaga CF

Desde este viernes, se pueden adquirir las entradas para el reencuentro del Málaga CF y el Dépor, ahora en lo más alto del fútbol español, de forma exclusiva a través de la plataforma online (https://entradas.malagacf.com/), reservadas para los socios malaguistas hasta el próximo domingo 16 de agosto.

Precios

Hay una evidente subida de precios, además de la resectorización que ha acometido en el Málaga CF para la venta de las entradas. El coste de las localidades va desde 50 euros en Fondo Alto hasta 150 euros en Tribuna Media Central. Preferencia, por ejemplo, está dividida en seis sectores (85-120 euros) y Tribuna lo hace en siete partes (100-150 euros).

Al menos, los abonados van a poder contar con un descuento simbólico. Cada socio podrá adquirir hasta un máximo de dos entradas con un 20% de descuento en este período. Desde el lunes 17 de agosto, la venta se abrirá al público en general en la web oficial del club y en las taquillas del estadio. A partir de ese momento, el descuento a aplicar para los socios pasará a ser del 10% en la venta online.

Así que ya está, oficialmente, todo en marcha para que La Rosaleda vuelva a ser de Primera. Calentó motores ante el Fulham de la Premier League, pero lo que viene ahora es muy especial y ocho años después, con descenso a Primera RFEF incluido de por medio.