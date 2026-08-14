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Canteranos

Funes bendice la pretemporada de Otu y Juani con el primer equipo del Málaga CF

El técnico blanquiazul destaca la capacidad de progresión de dos canteranos que han ganado protagonismo durante el verano y apuntan a estar en la dinámica del primer equipo

Otu y Juani, en la pretemporada del Málaga CF.

Otu y Juani, en la pretemporada del Málaga CF. / Málaga CF

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

La pretemporada del Málaga CF ha llegado a su fin y ha servido para que Juani y Otu llamen con fuerza a la puerta del primer equipo. Los dos canteranos han aprovechado las oportunidades que les ha dado Juanfran Funes y el técnico se ha mostrado especialmente ilusionado con su evolución. Ambos tendrán ficha y dorsal del filial, pero todo apunta a que estarán cerca de la primera plantilla durante la temporada.

Dos canteranos que han dado un paso adelante

Juani ya había comenzado a entrenarse con el primer equipo en el tramo final de la pasada temporada en Segunda División y este verano ha continuado ganando terreno. Funes lo ha utilizado como relevo de Puga en el lateral derecho, mientras que Rafita, que volverá al carril diestro, ha ocupado ese papel en el costado izquierdo junto a Salinas. El técnico valora especialmente la capacidad del joven para seguir creciendo y entiende que puede llegar convertirse en un futuro en una alternativa habitual durante el curso.

Otu, ante el Al-Arabi SC

Otu, ante el Al-Arabi SC. / Agencia LOF

El caso de Otu ha sido todavía más llamativo. Centrocampista de formación, ha tenido que adaptarse al puesto de central durante la pretemporada por las numerosísimas bajas y ha respondido con solvencia. Funes ha destacado sus condiciones, especialmente a la hora de sacar el balón desde atrás, una de las cuestiones a las que más importancia concede el entrenador en sus equipos y que reclama especialmente a los jugadores de esa línea.

La Academia llama a la puerta de Primera

En la rueda de prensa posterior al Fulham, el de Loja se mostró especialmente satisfecho con la progresión de ambos y destacó que su capacidad para mejorar es "terrible". Una valoración que refleja las expectativas que existen alrededor de dos futbolistas que podrían tener presencia recurrente en el día a día del primer equipo, aunque su ficha continúe estando vinculada al Atlético Malagueño.

Funes da indicaciones en el banquillo durante el partido ante el Al Ittihad

Funes ha tenido muy cerca a los canteranos de mayor progresión. / Agencia LOF

La planificación del curso también juega a su favor. Las posibles bajas, lesiones o necesidades de la plantilla pueden abrirles la puerta a convocatorias y minutos en Primera División. Su presencia en la dinámica de entrenamientos parece asegurada, al menos mientras mantengan el nivel mostrado durante este verano.

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Juani ya conocía el trabajo con los mayores, pero Otu se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la pretemporada. Los dos han convencido a Funes y ahora afrontan el reto de confirmar esas buenas sensaciones durante la competición. Si mantienen el rendimiento mostrado este verano, pueden convertirse en dos caras habituales alrededor del primer equipo.

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