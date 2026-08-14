Tres posiciones y quitarle el freno a las salidas: el mercado que le queda al Málaga CF

El Málaga CF encara la recta final del mercado de fichajes con las prioridades bastante definidas. La dirección deportiva entiende que la plantilla necesita elevar su suelo competitivo, especialmente en la parcela defensiva, y trabaja con tres posiciones señaladas: lateral izquierdo, central y centrocampista. La entidad no tiene, a priori, problemas para realizar pequeñas inversiones y José María Muñoz ha confirmado que existe músculo económico para acometer varios fichajes.

Salinas, único lateral zurdo

La salida de Dani Sánchez deja una necesidad evidente en el costado izquierdo. José Salinas es el único lateral izquierdo natural que queda en la plantilla, por lo que la incorporación de un futbolista para esa posición aparece entre las prioridades. La situación ya era una de las cuestiones que más trabajo estaba dando a la dirección deportiva y ahora adquiere todavía más peso.

Los jugadores del Málaga CF mantearon a Dani Sánchez en su despedida. / EP

La alternativa interna es Rafita. El lateral derecho ya actuó durante buena parte de la pasada temporada en el costado zurdo, a pierna cambiada, especialmente desde la llegada de Juanfran Funes y ante la problemática de las lesiones en esa demarcación. Es, por tanto, una solución que el técnico ya conoce y que permite al Málaga afrontar la posición con cierta tranquilidad mientras busca un refuerzo específico.

Un central y un centrocampista para subir el nivel

El central es otra de las posiciones prioritarias. La lesión de Fernando Calero ha acentuado una necesidad que el club ya contemplaba, con Diego Murillo todavía en recuperación y Álex Pastor regresando progresivamente de su lesión, todo apunta que Einar y Recio partirán de inicio el miércoles contra el Atlético de Madrid. El Málaga necesita incorporar efectivos para aumentar las garantías de una zaga que afrontará en Primera un nivel de exigencia muy superior.

También se busca un centrocampista. La intención no es acumular fichas, sino incorporar jugadores que aumenten la competencia y eleven el nivel medio de la plantilla. El mercado blanquiazul, por tanto, está orientado a mejorar posiciones concretas y no a realizar movimientos por simple cantidad.

El problema está en las salidas

La capacidad económica no es ahora el principal obstáculo. El freno está en las salidas. El Málaga necesita encontrar acomodo a aquellos futbolistas que no tienen garantizados los minutos para poder liberar espacio en una plantilla que todavía tiene varias situaciones pendientes de resolver. El propio José María Muñoz reconoció que el club trabaja en más incorporaciones y que incluso existe margen para pagar algún traspaso, aunque por ahora no se han recibido ofertas en firme por los jugadores que están en la rampa de salida.

Juanpe no tendrá protagonismo en Primera. / LaLiga

En ese escenario aparecen nombres como Moussa Diarra y Juanpe, dos futbolistas que actualmente no están inscritos. El central parte con una situación complicada después de la llegada de Calero y la competencia existente en el eje de la defensa, mientras que Juanpe tampoco tiene asegurado un papel protagonista en el centro del campo. La dirección deportiva debe encontrar una solución para este tipo de casos antes de terminar de dar forma definitiva a la plantilla.

El Málaga tiene, por tanto, claro qué quiere comprar, pero necesita primero ordenar lo que ya tiene. Salinas espera competencia en el lateral izquierdo, la defensa reclama otro central y el centro del campo necesita una pieza más. Para que esas operaciones puedan avanzar, Loren Juarros y su equipo deberán encontrar salida a los jugadores que tienen más difícil disponer de minutos en Primera.