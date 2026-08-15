Menos 500 entradas para el lleno en la vuelta de Primera División a La Rosaleda con el Málaga CF - Dépor

Nadie quiere perderse el regreso de Primera División a La Rosaleda. Absolutamente nadie. Es lógico cuando más de 10.000 personas se han quedado de conseguir uno de esos preciados 26.550 abonados del Málaga CF. De hecho, apenas una decena de nuevos abonos se han dado esta temporada y, pese a los primeros precios que se han presentado, La Rosaleda atisba el lleno a una semana del encuentro frente al Deportivo de La Coruña.

Subida de precios

Hay una evidente subida del coste de los asientos, además de la resectorización que ha acometido en el Málaga CF para la venta de las entradas. El coste de las localidades va desde 50 euros en Fondo Alto hasta 150 euros en Tribuna Media Central. Preferencia, por ejemplo, está dividida en seis sectores (85-120 euros) y Tribuna lo hace en siete partes (100-150 euros).

Pese a eso, son 439 entradas las que quedan a la venta a última hora de este sábado. El gran grueso, 279, están en Curva Alta a un precio de 55 euros. A partir de ahí, baja muchísimo hasta las 43 de Fondo Alto y quedan menos de 20 en el resto de zonas. De hecho, donde menos asientos libre quedan es en tribuna, donde el precio es el más alto de todo el estadio.

Medidas restrictivas

Los abonados van a poder contar con un descuento simbólico. Cada socio podrá adquirir hasta un máximo de dos entradas con un 20% de descuento en este período. Desde el lunes 17 de agosto, la venta se abrirá al público en general en la web oficial del club y en las taquillas del estadio. A partir de ese momento, el descuento a aplicar para los socios pasará a ser del 10% en la venta online.

Las colas han sido constantes durante todo el verano para renovar el abono. / Álex Zea

Además, hay que recordar una de las medidas que ha puesto en marcha el club de Martiricos: los abonados que no asistan a un mínimo del 80% de los partidos de la temporada o no liberen su abono en caso de no poder asistir perderán su descuento para la temporada 2027/28 y se les aplicará el precio del abono general nuevo.

Ocho años después...

El último partido de Primera en La Rosaleda fue el 19 de mayo de 2018 con la jornada 38 de la temporada 2017/18, la del descenso. Aquel día, 0-1 para el Getafe. Desde entonces, una administración judicial rige el club, el Málaga CF se vio obligado a jugar con 18 fichas profesionales, descendió a Primera RFEF, marcó un gol en el minuto 122 para regresar a Segunda en Tarragona, el 'Funesbuque' escribió una página histórica en el fútbol español para volver a LaLiga EA Sports y, por si fuera poco, Al-Thani y tres de sus hijos están en busca y captura porque continúan desaparecidos. Ocho años que van a llegar a su final el próximo 24 de agosto.