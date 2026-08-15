El Málaga CF suma un nuevo entrenamiento antes del pregón de Funes en la Feria

Después de descansar este viernes, el Málaga CF vuelve a poner el foco en el primer partido oficial de la temporada: Atlético de Madrid (miércoles, 21.00 horas). Se siente cada vez más cerca la vuelta a Primera División y el equipo blanquiazul regresó este sábado a los entrenamientos sin grandes novedades de cara a la cita en el Riyadh Air Metropolitano.

Aaron Ochoa y Juanpe son los únicos lesionados que vislumbran su vuelta total con el grupo. De momento, continúan realizando labor específica y parcial. No obstante, el internacional por Irlanda no va a estar en la capital por sanción después de la roja en el último encuentro en Almería, mientras que el gaditano sigue sin ser inscrito para poder jugar en LaLiga EA Sports. Es uno de los nombres que está en la rampa de salida.

Por su parte, Dotor, Calero, Murillo, Moussa y Niño siguieron en el gimnasio con sus respectivas recuperaciones y no se espera que ninguno pueda estar sobre el césped en el Metropolitano. De hecho, la vuelta de casi todos ellos está prevista para septiembre, jugando antes contra el Deportivo de A Coruña y el Real Madrid. La plantilla saltó al césped alrededor de las 09.15 horas para desarrollar una sesión marcada por el trabajo técnico-táctico con balón.

Pregón de Funes

Eso sí, el sábado no acaba aquí para el Málaga CF. Juanfran Funes vivirá un momento muy especial esta noche, a partir de las 21.30 horas. El técnico de Loja, una vez ha quedado grabado en la historia de Martiricos, también guardará su nombre en la historia de la Feria de Málaga con su pregón. Se espera que, como cada vez que habla ante los medios, cale en los malagueños con un mensaje muy emotivo.