Málaga CF: Y ahora, Primera División

Queda tan cerca aún ese 20 de junio que lo que le viene ahora al Málaga CF resulta casi irreal. Todo lo que pensamos con los goles de Chupe y Larrubia en Almería, cuando Baptistao recortaba distancias después o cuando el árbitro concedía después 10 minutos en el descuento. Toda la alegría de la celebración más inmediata, la de la rúa por las calles de la ciudad y cada día de después en el que nos hemos cruzado camisetas y miles de recuerdos. Todos esos momentos vinculados a Segunda han quedado atrás y ahora, al fin, Primera División.

Este sábado, a partir de las 19.30 horas, el balón vuelve a rodar en la máxima categoría del fútbol español con el Málaga CF como uno de los protagonistas. Aún inquieta ver el escudo blanquiazul en cualquiera de las acciones de LaLiga, pero esa es la nueva realidad a la que toca acostumbrarse, vivir con los mejores años después de que ‘los bichos’ hayan devuelto al club al lugar que nunca debió abandonar.

Un estreno por capítulos

Alavés y Getafe servirán los primeros minutos de fútbol en una jornada inaugural demasiado atípica. En realidad, solo se jugarán cinco partidos en las fechas estándares. Este sábado será el turno del Alavés - Getafe y del Sevilla - Rayo Vallecano (21.30 horas), el domingo también habrá doblete con el Racing de Santander - Villarreal (17.00 horas) y el Espanyol - Levante (19.00 horas), mientras que el lunes aparecerán en escena Deportivo de A Coruña y Elche (21.00 horas).

La presencia de muchos internacionales de Primera en fases avanzadas del Mundial y las prisas de LaLiga han obligado a que este debut sea en varios capítulos. El Málaga CF será el siguiente en recibir los focos contra el Atlético de Madrid (miércoles, 21.00 horas) y los siguientes ya serán una semana después: Valencia - Betis (25/08, 21.00 horas), Real Madrid - Real Sociedad (26/08, 21.00 horas), el Celta - Osasuna aplazado por las condiciones del césped de Balaídos (27/08, 20.30 horas) y Barcelona - Athletic (27/08, 21.00 horas).

Es una jauría en la que entra el Málaga CF, más allá de este desorden para empezar. No es menos LaLiga ‘Hipertensión’ de la que el ‘Funesbuque’ salió tras una temporada histórica, estando en puestos de descenso en la jornada 15 y, con un entrenador que venía de tener al filial como último clasificado en Segunda RFEF, después de alcanzar los puestos de play off y eliminar a Las Palmas y al Almería en las eliminatorias por el ascenso.

Una jauría por la permanencia

Lo de ahora es una película totalmente diferente. Al equipo blanquiazul se le presupone un serio candidato al descenso por haber llegado de los últimos y no haber realizado grandes movimientos en el mercado de fichajes. Sin embargo, la plantilla cuenta como baza su propio desarrollo, acercar a los Chupe, Dani Lorenzo, Larrubia, Izan Merino o Joaquín a su techo futbolístico siendo jovencísimos. Es el modelo de Loren Juarros y con eso hasta el final.

Larrubia, Chupe e Izan serán algunas de las grandes piezas del Málaga CF. / AFP7 (EP)

Pero lo que va a estar a prueba es la paciencia y la tranquilidad. El pasado curso hubo hasta 10 equipos de Primera que se jugaban la salvación en las tres últimas jornadas de la competición. El Espanyol, que hizo una primera vuelta destinada a convertirse en uno de los candidatos a estar en Europa, se aferró a la épica para mantener la categoría. El Levante, al que daban por descendido en diciembre, revirtió su situación para salvarse sobre la bocina.

Es la nueva realidad a la que hay que acostumbrarse, donde multitud de factores van a suponer que el Málaga CF es inferior. Y sí, llega el equipo esperando a lesionados importantes, con una plantilla a la que le falta más de un retoque, pero la identidad va a seguir ahí: jugando al fútbol en cualquier campo, presionando desde el primer minuto y con juventud inocente que, más que algún riesgo, le va a dar vértigo a este equipo.

El Metropolitano recibirá el miércoles al Málaga CF. / EP

El 'Funesbuque'

Vuelve el Málaga CF a competir en los mejores estadios de Primera y no lo hará de cualquier forma. El Riyadh Air Metropolitano que visita este miércoles va a contar con más de un millar de aficionados. Después llegará el Bernabéu y por el camino vendrán el Camp Nou, San Mamés, el Reale Arena al que fue hace menos de un año aunque con el filial, los últimos coletazos de Mestalla a la espera del nuevo estadio, Balaídos o El Sardinero o Riazor, ahora en Primera.

Y todo, con un grupo de ‘bichos’ que van a cumplir su gran sueño futbolístico: jugar con el Málaga CF en Primera División. Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo, Chupe, Murillo o Rafita son niños que llevan soñando toda su vida con vestir de blanquiazul en la máxima categoría. Por si fuera poco, se han sumado este verano canteranos como Fernando Calero o Juan Cruz, pero es que gente como Alfonso Herrero, Puga o Einar Galilea sienten esto como suyo después de dos ascensos.

Así que sí, toca vestirse con las mejores galas porque el Málaga CF vuelve a Primera División. Regresa el fútbol esta tarde, desde las 19.30 horas, aunque el turno de los blanquiazules no llegará hasta el miércoles contra el Atlético.