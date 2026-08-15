Máxima exigencia en el inicio de LaLiga del Málaga CF: siete partidos en un mes

LaLiga EA Sports ya está en marcha. Y este próximo miércoles, a partir de las 21.00 horas, comenzará en el Metropolitano para un Málaga CF que afrontará, al igual que el resto de equipos, un arranque de competición muy duro, de máxima exigencia en lo físico, mientras terminan de definir sus plantillas. En solo un mes, los de Funes tendrán que hacer frente a siete jornadas de Liga, y en la mayoría de ellas tendrán delante a equipos que esta temporada jugarán competición europea.

El equipo blanquiazul iniciará su camino este 19 de agosto y en unos 30 días, jugará siete partidos, incluyendo una jornada intersemanal. Y en ese periplo de siete encuentros, hasta el primer parón de dos semanas para la disputa de partidos de selecciones, jugará contra cinco equipos de competiciones europeas: Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal, de Champions; el Celta, de Europa League y el Getafe, de Conference, además de recibir al Levante y al Deportivo de la Coruña.

Primero tramo de temporada

El estreno del ‘Funesbuque’ en su regreso a la máxima categoría después de ocho años será por todo lo alto, en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Será el miércoles de 19 de agosto, a las 21.00 horas. Y solo cinco días más tarde llegará el debut en La Rosaleda. Los blanquiazules se medirán en la segunda jornada liguera al Deportivo de A Coruña en Martiricos (lunes 24 de agosto, 21.30 horas).

Al final de esa misma semana llegará otro partido marcado en el calendario. Al Metropolitano irán más de 1.000 malaguistas, y al Bernabéu en la tercera jornada no serán menos. El Málaga CF jugará su tercer partido frente al Real Madrid, el domingo 30 de agosto, a las 17.00 horas. Las dos primeras salidas, por todo lo alto a la capital de España contra dos equipos ‘Champions’.

Tres partidos en una semana

A partir de ahí, el calendario ‘suaviza’, tampoco demasiado. En la cuarta jornada, los blanquiazules recibirán en La Rosaleda al Levante. Este encuentro tiene fecha y hora también definida: domingo 6 de septiembre, a las 18.30 horas. Y para terminar este primer tramo de competición, tres encuentros en una misma semana: visita a Vigo (fin de semana del 13 de septiembre), partido en casa contra el Villarreal (jornada intersemanal) y visita a Getafe, el fin de semana del 20 de septiembre. Estos tres encuentros aún no tienen horario definido.

Sin duda, inicio de campaña muy exigente para un Málaga que, como el resto de clubes, jugará las tres primeras jornadas sin la plantilla al 100% estructurada. Los encuentros ante Atleti, Deportivo y Real Madrid serán antes del cierre del mercado (martes 1 de septiembre a las 23.59 horas).