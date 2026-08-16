Plantilla
El Málaga CF acumula siete bajas a tres días del debut en el Metropolitano
El equipo blanquiazul deberá afrontar el primer encuentro liguero con notables bajas en todas las líneas
El Málaga CF ya ultima la preparación del primer partido de LaLiga EA Sports, que será este miércoles frente al Atleti en el Metropolitano (21.00 horas). A tres días del debut, los de Funes se ejercitaron en las instalaciones de La Rosaleda en una sesión que volvió a contar con numerosas bajas.
Parte de bajas
El conjunto de Martiricos afrontará su primer reto en el retorno a la máxima categoría con importantes bajas en todas sus líneas. En la sesión de este domingo volvieron a ejercitarse en el gimnasio Murillo, Fernando Calero, Carlos Dotor, Moussa y Adrián Niño, el último en caer en el partido contra el Fulham. Además, Juanpe y Ochoa -sancionado para este encuentro-, siguen realizando trabajo parcial. Todo apunta a que ninguno de estos siete futbolistas llegará a tiempo a la cita. Lo de Dotor y Niño no será para un largo tiempo de baja, pero para este primer envite no estarán listos.
Los pupilos de Funes volverán a entrenarse este lunes, a solo dos días ya del partido frente a los de Simeone en el Riyadh Air Metropolitano. El martes volverán a entrenar y tocará ya viajar hasta Madrid para velar armas en la noche previa al choque.
- Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
- Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
- La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5
- Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado
- La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga tras el 'sorprendente' aguacero de madrugada
- Revuelta en Málaga Este por un paseo marítimo y un modelo
- La Guardia Civil investiga el robo de cuatro pistolas reglamentarias en dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria
- Un tomate Huevo de Toro alcanza los 20.000 euros en Coín en una subasta de récord