Las opciones para Funes en el once del estreno del Málaga CF ante el Atleti

Cuenta atrás para el debut del Málaga CF en LaLiga EA Sports. En solo tres días, el balón comenzará a rodar para el equipo blanquiazul en su retorno en la máxima categoría y ya todo va enfocado a la preparación de ese encuentro frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano (miércoles, 21.00 horas). La plantilla afronta sus últimas sesiones de trabajo antes de partir hacia Madrid el martes, ese es el tiempo que tiene Funes para terminar de ver el estado de sus jugadores y decidir cuál será el primer once liguero.

Todos podemos tener una idea más o menos clara de cómo puede ser el once que ponga en liza Juanfran Funes el miércoles en el Metropolitano. El partido frente al Fulham fue una buena prueba y la alineación titular frente al Atleti se puede parecer mucho a lo que el técnico eligió en el último test de pretemporada. Todos los que entraron de inicio frente a los ingleses, a excepción de Adrián Niño por lesión, podrían repetir.

Hay posiciones que están claramente definidas, pero en alguna hay varias alternativas, en función del plan de partido que elija Funes. Podría haber sorpresas, pero lo que se espera es un once muy similar a lo del Fulham. La portería está clara. Alfonso Herrero parte como claro guardameta titular. Carlos López y Andrés Céspedes tendrán que estar preparados para cuando les pueda llegar la oportunidad.

La defensa también parece bastante clara debido a las lesiones y a que todavía falta alguna pieza por llegar en lo que resta de mercado. La banda derecha es para Carlos Puga y la izquierda, de entrada parte con ventaja José Salinas, uno de los cuatro fichajes del verano. Rafita va a estar ahí apretando y en cualquier momento va a tener sus minutos en cualquiera de las dos bandas. Incluso podría ser una opción para el Metropolitano.

Y en el centro de la defensa, Funes ensayó contra el Fulham con Einar Galilea y Recio. Lo normal sería utilizar esta pareja en los primeros encuentros debido a las lesiones de jugadores como Fernando Calero y Murillo, pero también está la opción del comodín Izan Merino y de Álex Pastor. No sería la primera vez que Funes usa a Izan en el eje de la zaga, pero con tanta ausencia en el centro del campo, y con el fichaje de un mediocentro todavía por hacer, parece que el malagueño no se va a mover de la medular. Pero será una opción más mientras se van recuperando centrales. Calero y Murillo no volverán hasta después del primer parón (7 partidos).

Opciones para la mediapunta

En la zona ancha del campo surge la primera gran duda. Con Izan Merino y Dani Lorenzo como fijos, la tercera pieza del centro del campo está muy abierta. Juanpe, Dotor y Ochoa no estarán disponibles para el choque, tampoco Adrián Niño, por lo que se pierde la opción de la doble punta con Chupe. Así que Funes tiene como mayores alternativas a Rafa Rodríguez y Juan Cruz para jugar por delante de Izan y Dani Lorenzo.

Y arriba pocas dudas existen en estos momentos. Larrubia por la derecha, Joaquín por la izquierda y Chupe en punta de lanza. Lobete, Haitam, Eneko o Juan Cruz, si no sale de inicio, serán los revulsivos ofensivos.

Siete bajas confirmadas

El conjunto de Martiricos afrontará su primer reto en el retorno a la máxima categoría con importantes bajas en todas sus líneas. En la sesión de este domingo volvieron a ejercitarse en el gimnasio Murillo, Fernando Calero, Carlos Dotor, Moussa y Adrián Niño, el último en caer en el partido contra el Fulham. Además, Juanpe y Ochoa -sancionado para este encuentro-, siguen realizando trabajo parcial. Todo apunta a que ninguno de estos siete futbolistas llegará a tiempo a la cita. Lo de Dotor y Niño no será para un largo tiempo de baja, pero para este primer envite no estarán listos.