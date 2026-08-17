Plantilla
El curioso baile de dorsales en el Málaga CF
Salinas llevará el 12 de Dotor, que tendrá en su camiseta el 8 de Juanpe, uno de los grandes candidatos en la operación salida blanquiazul
A pocas horas de que el Málaga CF juegue ocho años en Primera División, ese encuentro frente al Atlético de Madrid (miércoles, 21.00 horas) sigue trayendo novedades. Aunque están lejos de ser nuevos jugadores procedentes del mercado de fichajes o piezas que estén saliendo de la enfermería, son los dorsales que van a llevar algunos jugadores y hay cambios significativos.
Salinas y Dotor
Son tres nombres propios los que ha traído la página web de LaLiga: Salinas, Dotor y Juanpe. El caso del lateral izquierdo es sencillo. Hace unos días aparecía con el 18 -heredado de Dani Sánchez- y ahora es uno más en la plantilla blanquiazul con el 12 que antes portaba Dotor. El lateral malagueño, a la espera de anunciar su salida, sigue perteneciendo a Martiricos, aunque sin dorsal asignado.
El movimiento más llamativo es el que protagonizan Dotor y Juanpe. El madrileño llevaba el 12 el pasado curso y apareció tras su nueva cesión con el mismo dorsal. Sin embargo, eso ha cambiado en las últimas horas. El centrocampista, que se recupera de una lesión en la rodilla y no estará en el Riyadh Air Metropolitano, llevará desde este inicio de temporada el número 8, ocupado desde 2023 por Juanpe.
Mercado de salidas
Precisamente, el gaditano, que también se recupera de una lesión en los isquiotibiales y tampoco va a estar frente al Atlético de Madrid, sigue sin aparecer como uno de los jugadores inscritos en la página web de LaLiga. A excepción de aquellos jugadores que el curso pasado llevaban número del filial, Juanpe es el único profesional junto a Moussa que no está registrado oficialmente en la plantilla del Málaga CF.
Más que llamativo, es una declaración de intenciones de cuáles son los planes de Loren Juarros en este esprint final del mercado de fichajes. El director deportivo sigue necesitando que salgan varios jugadores para incorporar un par de fichajes, pero lo cierto es que ni siquiera Dani Sánchez, que se ha despedido públicamente de La Rosaleda, se ha marchado. Habrá que ver qué pasa hasta el 1 de septiembre, pero los movimientos están muy claros. El problema parece ser ejecutarlos.
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