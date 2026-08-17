Entrenamiento
Dotor, un alivio de esperanza para la enfermería del Málaga CF
La reincorporación parcial del centrocampista al trabajo con el grupo supone una noticia positiva para Funes en una jornada marcada por la lesión de Aaron Ochoa
La enfermería del Málaga CF volvió a dejar este lunes una noticia negativa con la confirmación de la lesión de Aaron Ochoa, pero también hubo un pequeño motivo para el optimismo. Carlos Dotor comenzó a reincorporarse parcialmente al trabajo con el grupo, una evolución que supone un paso adelante en su recuperación y que abre una ventana de esperanza para Juanfran Funes, aunque no para el Riyadh Air Metropolitano.
Alrededor de las 09.15 horas, los jugadores blanquiazules saltaron al césped del Anexo para completar una sesión con el balón como gran protagonista, la penúltima antes de enfrentarse al Atlético de Madrid. Tras la habitual activación física, el equipo realizó diferentes ejercicios de carácter táctico. Entre ellos estuvo Dotor, que pudo participar parcialmente junto al resto de sus compañeros después de sufrir una lesión de grado I en el ligamento colateral interno de su rodilla derecha.
A partir de ahí, Calero, Murillo, Moussa y Adrián Niño, además del lesionado Ochoa, continúan con sus respectivos tratamientos de recuperación para volver a los terrenos de juego lo antes posible. Mientras tanto, Dotor representa una pequeña luz dentro de un panorama marcado por las lesiones.
Funes toma la palabra
El Málaga volverá a entrenarse este martes, a partir de las 09.15 horas en las instalaciones del Estadio La Rosaleda, antes de que Juanfran Funes comparezca en la primera rueda de prensa previa en LaLiga EA Sports. Siempre es una oportunidad para escuchar al técnico blanquiazul, aunque lo cierto es que viajará a Madrid bajo mínimos en cuanto a la plantilla. A excepción de un par de cambios, el protagonista será el mercado de fichajes.
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