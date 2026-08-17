Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Málaga CF, jornada 1 de Primera División

Ocho años después, la cuenta atrás llega a sus últimas horas. Ha tenido que pasar muchísimo tiempo para volver a ver al Málaga CF con los mejores en Primera División, pero la espera acaba en un par de días ante un renovado Atlético de Madrid. Será una fecha atípica por la presencia de casi una decena de internacionales colchoneros en la final del Mundial, de ahí que se juegue estos días.

El club de Martiricos vuelve a la máxima categoría después de un ascenso inolvidable y cargado de sueños cumplidos. Ha logrado mantener a 'los bichos' para competir en Primera, aunque el mercado de fichajes anda aún incompleto a la espera de cerrar varias salidas que permitan un par de incorporaciones más. Los de Simeone, por su parte, llegan con el mercado avanzado, aunque con la gran incógnita sobre el futuro de Julián Álvarez.

Horario

El partido, correspondiente a la jornada inaugural de la temporada en Primera División, se celebrará este miércoles a partir de las 21.00 horas. El equipo blanquiazul regresa nueve años después a un estadio que inauguró el 16 de septiembre de 2017 después de la marcha rojiblanca del Vicente Calderón.

Dónde ver por televisión

Ver Primera División está mucho más limitado en los operadores que la oferta que presentaba LaLiga Hypermotion. El Atlético de Madrid - Málaga CF va a ser emitido en Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

Kang-in Lee es uno de los refuerzos del Atleti. / Atlético de Madrid

¿Cómo se ve LaLiga EA Sports en España? Movistar Plus+ y Orange TV cuentan con la garantía de emitir todos los partidos a través de los canales de M+ LALIGA y DAZN LALIGA. Por su parte, en la plataforma de DAZN se pueden ver cinco encuentros por jornada, a excepción de tres de ellas, a la vez que emiten un partido en abierto, previo registro gratuito.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano.