Parte médico
Nuevo contratiempo para el Málaga CF: Ochoa sufre una lesión en el menisco
El internacional por Irlanda, que ya era baja por sanción en el Metropolitano, se perderá más encuentros por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha
Álvaro Borrego
Nuevas pruebas médicas realizadas a Aaron Ochoa han confirmado que el jugador sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, según ha informado el Málaga CF. El futbolista llevaba apartado de los entrenamientos varias semanas después de sufrir un golpe en el pie durante un partido de pretemporada y el club había optado inicialmente por esperar a que bajara la hinchazón, pero la realidad ha sido otra bien diferente y de mayor calado.
Ochoa, en cualquier caso, ya estaba descartado para el estreno liguero ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El centrocampista debía cumplir un partido de sanción después de la expulsión que sufrió frente al Almería, por lo que no habría podido participar en el encuentro de este domingo. Ahora, sin embargo, su ausencia se prolongará durante las próximas semanas por la lesión de rodilla.
Otra baja más
La baja de Ochoa se suma a las de Fernando Calero y Murillo, que tampoco estarán disponibles en este inicio de competición y tienen previsto regresar después del próximo parón internacional. El Málaga pierde así otra pieza de su plantilla para las primeras jornadas de una temporada que apenas acaba de comenzar y no dejar de dar malas noticias en la enfermería blanquiazul.
¿Quirófano?
Ahora hay una pregunta muy clara: ¿tendrá que pasar el internacional por Irlanda por el quirófano? Es una cuestión que está sobre la mesa en estos instantes, pero sobre la que no hay tomada una decisión en firme. De hecho, el club de Martiricos no sabe lo que va a pasar con el futuro médico de Ochoa. Serán el jugador y los servicios médicos quienes tengan que tomar la decisión final. Sea como fuere, el mes de agosto se lo pierde y veremos a ver cuánto más.
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