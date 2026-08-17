Sandro señala el modelo de cantera del Málaga CF como el espejo para ascender a Primera División

Sandro Ramírez fue protagonista este domingo con Las Palmas al marcar en el último suspiro el gol que dio al conjunto amarillo su primera victoria de la temporada ante el Albacete (2-1). El delantero canario y exjugador blanquiazul, que regresó al equipo tras más de 200 días de lesión, también dejó durante las declaraciones posteriores un mensaje que conecta directamente con el Málaga: el conjunto blanquiazul es un espejo para los equipos que buscan dar el salto de Segunda a Primera.

"Es de los principales factores que hay para conseguir el objetivo. Le pasó al Málaga CF la temporada pasada, a quienes les tengo muchísimo cariño. Jugó con gente de su casa, que siente los colores. Jóvenes, sin problema. Aquí tenemos una cantera espectacular para darles la oportunidad, para darles los momentos", comentaba Sandro al final del encuentro en los micrófonos de LaLiga.

Sandro sigue siendo la referencia de la UD Las Palmas. / L. O.

Sandro conoce bien el camino del Málaga

Las palabras del delantero tienen además un componente especial por su pasado en Martiricos. Sandro vistió la camiseta del Málaga durante la temporada 2016/17, después de llegar procedente del Barcelona. En aquella campaña se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y terminó como máximo goleador malaguista con 16 tantos, 14 de ellos en LaLiga, antes de marcharse al Everton.

Su recuerdo de aquella etapa también está ligado a una generación que dio paso a jóvenes como Ontiveros, En-Nesyri o Luis Muñoz, que tuvieron protagonismo en el primer equipo. Sandro fue además el gran referente ofensivo de aquel Málaga, marcando en 11 de las 12 victorias ligueras del conjunto blanquiazul.

Las Palmas también mira a su cantera

El discurso de Sandro cobra todavía más sentido después del estreno liguero de Las Palmas. El conjunto de Rubén de la Barrera derrotó al Albacete con una plantilla en la que los jóvenes tuvieron protagonismo, incluido el debut de Rafa Cruz, de solo 16 años, además de la aparición de otros futbolistas procedentes de la estructura de la entidad canaria.

Así, el exmalaguista encuentra ahora en Las Palmas una situación que guarda ciertos paralelismos con el camino recorrido por el Málaga. Cantera, juventud y veteranos llamados a ejercer de líderes forman parte de la receta que el conjunto canario pretende utilizar para pelear por el ascenso. Sandro, que este domingo volvió a marcar después de superar su largo calvario físico, ya ha asumido ese papel de veterano y referente. Y el Málaga aparece como uno de los ejemplos que los amarillos tienen presentes para alcanzar el mismo destino: volver a Primera.