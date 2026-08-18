Funes pide personalidad al Málaga CF en su regreso a Primera División

El Málaga ya está preparado para regresar este miércoles a Primera División. El Metropolitano será el escenario del estreno de los blanquiazules frente al Atlético de Madrid, que afrontan el partido con máxima ilusión pero también conscientes de la dificultad del rival. El Atlético llegará con bajas importantes, ya que no podrá contar con Julián Álvarez, Sorloth ni 'Cuti' Romero.

Pese a ello, Juanfran Funes quiso restar importancia a las ausencias rojiblancas. "Un equipo que tiene ocho jugadores que han jugado una final de un Mundial, no creo que Simeone esté preocupado porque le falten tres o cuatro nombres", explicó el técnico, que recordó la enorme profundidad de la plantilla del Atlético.

Julián Álvarez será baja en el partido ante el Málaga CF. / Atlético Madrid

Una carrera de fondo

Funes quiere que el Málaga CF afronte el regreso a la élite desde la ilusión y sin una presión excesiva. "Para mí es tan ilusionante como para ellos. Hemos pasado de Tercera a Primera y la responsabilidad que sentimos es mucha", señaló.

El entrenador también recordó que la temporada no se decidirá en el Metropolitano. "Esto es una carrera de fondo. La Liga no acaba en Madrid y tampoco va a acabar dentro de siete partidos. Tenemos que estar tranquilos, cogerle el pulso a la categoría y seguir dando pasos hacia delante", afirmó.

Una confianza que se extiende especialmente a los jóvenes. Funes recordó que muchos de ellos ya fueron cuestionados cuando el Málaga estaba en Primera RFEF y posteriormente en Segunda. "Se llaman igual, pero ya no son los mismos jugadores", destacó, poniendo en valor el crecimiento que han experimentado durante las últimas temporadas.

Un inicio exigente

El técnico espera un Atlético muy intenso durante los primeros minutos. "Esperamos unos 15 o 20 primeros minutos durísimos. Es un equipo que ejerce una presión muy alta y que tiene una velocidad terrible para llegar al área", analizó. Por ello, considera fundamental que el Málaga mantenga la personalidad. "No va a ser fácil aguantar esos primeros veinte minutos, pero tenemos que tener la personalidad suficiente para no fallecer", apuntó.

Funes también habló de Pablo Arriaza, al que considera “un valor importante para nuestro club” y sobre el que existe el convencimiento de que puede ser importante en este Málaga. El técnico entiende que el club debe estudiar cuál es el mejor camino para su crecimiento, incluso valorando que pueda acumular experiencia en una categoría siguiendo los casos de Larrubia y Dani Lorenzo en Mérida: "Hay diferentes caminos para hacer las cosas. Tenemos que intentar asegurarnos de que elegimos el mejor camino", concluyó.