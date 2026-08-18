Funes respalda el mercado de Loren: "Está haciendo un gran trabajo, no queramos correr más que el tren bala"

El Málaga CF encara las dos últimas semanas del mercado con varias decisiones todavía pendientes, tanto en el apartado de las salidas como en el de las incorporaciones. Sin embargo, Juanfran Funes quiso lanzar un mensaje de tranquilidad en la previa del debut ante el Atlético de Madrid el miércoles 19 (21.00 horas) y poner en valor el trabajo que está realizando Loren Juarros para terminar de confeccionar una plantilla competitiva para el regreso a Primera División.

El entrenador blanquiazul fue claro a la hora de defender la labor del director deportivo, especialmente en un momento en el que cada movimiento genera expectación. "Loren está haciendo un gran trabajo. A veces ese trabajo silencioso que no se escucha parece que no existe, pero ya os digo que sí, que se está haciendo", aseguró Funes. El técnico considera que el club debe permitir que las operaciones sigan su curso natural antes de sacar conclusiones sobre el mercado.

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, durante la presentación del acuerdo de renovación de Einar Galilea y Eneko Jauregi. / Álex Zea

Funes pide calma

"No queramos correr más que el tren bala. Vamos a dejar que todo tenga un proceso", señaló Funes. El técnico entiende que tanto las salidas como las llegadas deben cerrarse cuando las condiciones sean las adecuadas y no por la necesidad de ofrecer una respuesta inmediata.

En este sentido, evitó confirmar que las salidas de Dani Sánchez o Juanpe estén cerradas, pese a que ambas operaciones se encuentran encima de la mesa del Málaga. "No queramos correr más que el tren bala. Que demos tiempo a las cosas y, una vez que pase el tiempo que tiene que pasar, ya se hará la evaluación y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", insistió.

El entrenador quiso aclarar que la ausencia de información inmediata no significa que el club esté parado. "No es que no queramos informar o no queramos comentar el plan, sino que el hecho de poner las cartas muy rápido boca arriba puede llevar un perjuicio para el club y para las cosas que se hacen", señaló. Funes entiende que algunas operaciones necesitan tiempo y que revelar determinados movimientos antes de que estén maduros puede complicar el trabajo de la entidad.

Juanpe está en la rampa de salida. / LaLiga

En ese sentido, el técnico dejó claro que el Málaga no da por cerrado el mercado. "Hasta el último minuto va a estar trabajando para que puedan venir jugadores, para que puedan ayudar al equipo y para terminar de confeccionar la plantilla. En ningún momento se ha cerrado la puerta a que no vaya a haber nadie más", afirmó.

La clave para Funes está en encontrar el equilibrio entre reforzar el equipo y no realizar movimientos por simple necesidad. "Tenemos que entender que queremos que los que vayan a estar estén lo más rápido posible, pero también tenemos que entender que quizá por precipitarnos no lleguen los que queremos que lleguen. Entonces hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad".

El precedente de las 19 operaciones

El discurso de Funes también estuvo muy relacionado con la necesidad de recordar el camino recorrido por el Málaga. El entrenador puso como ejemplo el anterior intento de construir un proyecto para competir en Primera División, cuando el club realizó hasta 19 operaciones durante su etapa en Segunda.

"Para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Que a nadie se le olvide de dónde venimos”, recordó. Funes explicó que aquel proyecto se construyó pensando en dar el salto a la máxima categoría, pero terminó consiguiendo el ascenso a Primera RFEF. "Se hicieron 19 operaciones en Segunda División para poder jugar en Primera. Muchas de ellas eran jugadores que habían estado ya en Primera División. Estamos hablando ahora de que nuestros jugadores casi ninguno ha estado en Primera para que veamos la magnitud de lo que hablamos", señaló.

El técnico quiso utilizar ese ejemplo para poner en perspectiva la situación actual del Málaga. El proyecto de entonces se diseñó con la intención de regresar a Primera, pero el equipo acabó descendiendo hasta Primera RFEF. Ahora, la plantilla que consiguió recorrer el camino contrario, de Primera RFEF a Primera, merece, según Funes, una confianza que no debería desaparecer simplemente por el cambio de categoría.

Funes confía plenamente en el proyecto de Loren Juarros. / Málaga CF

Confianza en Loren y en el proyecto

Funes también quiso reivindicar la figura de Loren y su manera de trabajar a largo plazo. El entrenador recordó que el director deportivo comenzó este proyecto cuando el Málaga todavía competía en Primera RFEF y que su trayectoria al frente de la planificación le ha permitido ganarse la confianza del club.

“Una parte que me gusta mucho de Loren y que sí que podemos tener de él es que siempre dice que toma decisiones como si estuviese aquí diez años. Creo que eso solo se lo he escuchado decir ya varias veces. Había momentos en los que quizás se dudaba de si él iba a estar aquí y, sin embargo, él seguía trabajando como si fuese a estar diez años”.

Por eso, Funes considera que el Málaga debe confiar en las decisiones que se están tomando. “Creo que es una persona que ha demostrado que se puede confiar. Estemos tranquilos y que, al final, las decisiones que se tomen, porque se van a tomar más decisiones, los días que quedan se van a tomar más decisiones en el mercado, sean las más certeras por el bien del Málaga”.