Juanpe encamina su adiós al Málaga CF: fuera del entrenamiento y de la convocatoria

Juanpe tiene las horas contadas como jugador del Málaga CF y este martes, a falta del anuncio oficial, ha sido el día de su consumación. El centrocampista no se ha ejercitado este martes con el resto de sus compañeros y tampoco está en la convocatoria para el estreno liguero ante el Atlético de Madrid.

El club le ha dado permiso para ausentarse del entrenamiento en un movimiento que alimenta las informaciones sobre su inminente salida, prácticamente confirmada. Las últimas informaciones apuntan a Japón como posible destino, donde el futbolista percibiría cerca de un millón de euros por temporada y dejaría una ficha libre muy importante en la plantilla blanquiazul.

Su salida supondría además liberar un espacio muy necesario para el Málaga en el centro del campo. El conjunto de Juanfran Funes trabaja en reforzar esa posición en un mercado en el que necesita elevar el nivel de la plantilla y encontrar nuevas piezas para afrontar el regreso a Primera División.

Juanpe, que se encontraba recuperándose de una lesión en los isquiotibiales, no estará por tanto en el debut liguero porque se encuentra cerrando el que será su siguiente destino. Su ausencia del entrenamiento y de la convocatoria refuerza la vía de salida, pendiente ahora de que las negociaciones terminen de concretarse.

Una convocatoria sin Juanpe

El Málaga ya ha hecho oficial la lista de convocados para el estreno liguero ante el Atlético de Madrid. Juanpe no figura entre los 23 futbolistas citados, una ausencia que refuerza todavía más las informaciones sobre su inminente salida. Tampoco está Dani Sánchez como era de esperar, que también se encuentra cerrando su salida.

A la lista sí entran Alfonso Herrero, Carlo Puga, Einar, Pastor, Ramón, Haitam, Dotor, Chupe, Larrubia, Joaquín, Salinas, Carlos López, Rafa Rodríguez, Recio -estos dos últimos ya inscritos en la página web de LaLiga-, Jauregi, Juan Cruz, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Otu, Rafita y Juani como los 22 elegidos para estar este miércoles en la vuelta del Málaga CF a Primera División.