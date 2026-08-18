El Málaga CF ultima la llegada del centrocampista Pablo Martínez

Decía Juanfran Funes que había que confiar en el mercado de fichajes de Loren Juarros y estas últimas jornadas van a ser de auténtico frenesí en las oficinas blanquiazules. En el apartado de salidas y también de llegadas porque el Málaga CF ultima en estos momentos la incorporación de Pablo Martínez, centrocampista y agente libre después de terminar contrato este pasado mes de junio con el Levante.

Según ha anunciado el periodista Mateo Moretto, tanto el club de Martiricos como el jugador se encuentran en negociaciones avanzadas para cerrar un acuerdo que le permita estar lo antes posible como blanquiazul. Viene de jugar las últimas temporadas como granota, fue capitán general el pasado curso y su carrera parecer ir camino de desembocar ahora con Juanfran Funes.

Jugador versátil

Es un jugador polivalente, capaz de rendir en varias zonas de la medular. Podría jugar junto a Izan Merino formando un doble pivote de mucho músculo o acercarse al área con un carácter más ofensivo, aunque el Málaga CF bien es cierto que tiene muchos futbolistas para jugar ahí. Esta última temporada con el Levante marcó un gol y repartió cinco asistencias. Además, están los informes personales. Tiene personalidad, viene de sostener al club granota tras el ascenso a Primera y resistió los malos momentos que vivió su equipo al principio de la temporada pasada.

Pablo Martinez conversa con un árbitro frente al Atlético de Madrid. / EP

A sus 28 años, tiene un bagaje de más de 200 partidos en Primera y Segunda División. Precisamente, la experiencia era uno de sus debes que tenía que cubrir el Málaga CF en este final del mercado de fichajes y da un paso adelante muy importante con Pablo Martínez, al menos en la parcela del centro del campo con un salto de calidad.

Incorporación para el centro del campo

Es una incorporación muy necesaria para la medular y así acompañar a Izan Merino especialmente, además de a Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Ramón y Dotor. El club está muy cerca de anunciar la salida de Juanpe, rumbo a Japón, mientras que se le está buscando una cesión a Pablo Arriaza para hacer una 'mili' similar a la que vivieron Larrubia y Dani Lorenzo con el Mérida en Primera RFEF.