Tribunales
El Málaga CF pagó una sanción de 300.000 euros de LaLiga por infringir el control económico en 2019
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del club contra la sanción impuesta por saltarse las normas de control económico de LaLiga en la temporada 2019-20
El Málaga CF ha tenido que abonar una sanción de 300.000 euros tras una infracción que data de la temporada 2019-20, cuando todavía el club seguía dirigido por su actual propietario, el jeque catarí Abdullah Al Thani, por saltarse las normas de control económico impuestas por LaLiga.
La entidad malaguista, cuando fue embargada en esa misma temporada al admitir la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 14 una demanda interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) contra la familia Al Thani, presentó por parte del administrador judicial un recurso para intentar solventar la sanción. Ahora, la Audiencia Nacional se ha pronunciado y ha rechazado el recurso, según Iusport, por lo que el club malagueño pagó tal cantidad en el juzgado hace varios meses.
El Málaga ha emitido un comunicado en el que comenta que "en relación a la información publicada sobre la multa impuesta al Málaga CF por parte de la Audiencia Nacional, hay que aclara que: La sanción al club es previa a la actual fase de gestión bajo la supervisión judicial y la misma fue recurrida por la entidad con posterioridad".
El club destacó que "la multa fue satisfecha en sede judicial por el Málaga CF, por lo que no supone ningún quebranto económico para el club", y además que "la actual fase de gestión bajo la supervisión judicial es la que garantiza que no se repitan circunstancias como la referida por la Audiencia Nacional".
El origen de la sanción fue por superar en 4.388.000 euros el coste real de la plantilla del Málaga en aquella temporada, lo que supone un desvío de más del 25% del permitido en ese momento, más del triple del ocho por ciento admitido para los clubes de Segunda. LaLiga sancionó en mayo de 2021 al Málaga, aunque recurrió a la justicia ordinaria hasta llegar a la Audiencia Nacional, confirmando "ausencia de culpabilidad, vulneración de la presunción de inocencia, falta de motivación y desproporción de la multa".
- La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
- Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
- Júzcar y Parauta, dos pueblos de Málaga sin oposición en sus Ayuntamientos: 'Los vecinos son los portavoces de sus carencias
- El jardín de Málaga que ha sido nombrado uno de los mejores del mundo: 25 años recabando semillas para crear un increíble parque de 28.000 plantas
- Apuñalado un joven en la zona de atracciones de la Feria de Málaga
- Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
- Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Málaga CF, jornada 1 de Primera División
- El Ayuntamiento se reunirá este martes con los vecinos de Pedregalejo, por las quejas sobre el nuevo paseo marítimo