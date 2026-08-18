Simeone descarta a Julián Álvarez para el Atlético de Madrid - Málaga CF

El Atlético de Madrid no va a tener a su gran estrella sobre el campo para jugar contra el Málaga CF (miércoles, 21.00 horas), sobre el que no han hecho ni una sola pregunta en la rueda de prensa previa. Al margen de todos los rumores acerca del mercado de fichajes, es la gran noticia del día, aunque esperada por su tardía incorporación, que ha dejado el 'Cholo' Simeone sobre Julián Álvarez y su no convocatoria para el estreno ante los blanquiazules.

Julián Álvarez

El delantero argentino, que volvió a la dinámica rojiblanca hace apenas una semana, tendrá que esperar para vestir la camiseta blanquiazul: "Estuvimos hablando, como siempre hacemos, y entiendo desde lo deportivo que debe tener un puntito más de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera al domingo y entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él para que esté mejor. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente, sigo pensándolo. Tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su jerarquía y su talento, todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo".

Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill serán homenajeados este miércoles. / EP

"Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos", continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Atlético, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de fichar por el Barcelona.

Entrenamiento

En el otro lado, ultimó este martes la preparación para el estreno de la competición contra el Málaga CF sin el delantero Alexander Sorloth, por una dolencia muscular, ni el argentino Cristian 'Cuti' Romero, con un plan específico después de incorporarse al trabajo el pasado sábado tras su fichaje.

Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso sólo han completado una semana de entrenamientos con el equipo, sin ni siquiera haber disputado ningún minuto en los cuatro amistosos de preparación.

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Por eso, se prevé que ninguno de los cuatro formarán en el once titular del técnico argentino, que podría estar formado por Jan Oblak, en la portería; Carlos Martín o Giuliano Simeone, Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección y Rodrigo Mendoza o Cardoso, en el medio campo; y Arnau Ortiz o Kang in Lee y Ademola Lookman, en la delantera.