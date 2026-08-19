Atlético de Madrid - Málaga CF: Primera División, qué bonito es volver a verte

Hay regresos que se explican con una fecha y otros que necesitan algo más. Este... aún impresiona por todo lo que ha pasado hasta llegar aquí. El Málaga CF vuelve este miércoles (21.00 horas) a Primera División, ocho años después de aquella última temporada en la élite y lo hace en un escenario de los grandes, el Riyadh Air Metropolitano, frente a uno de los gigantes del campeonato como es el Atlético de Madrid. Si no podía ser el regreso en La Rosaleda, no es un mal contexto para darnos cuenta de verdad de que hemos vuelto.

Han pasado muchísimas cosas desde aquel descenso en 2018. El club de Martiricos ha vivido circunstancias que incluso son difíciles de explicar a día de hoy: estuvo a punto de desaparecer por problemas extrafutbolísticos, tocó fondo con un descenso a Primera RFEF, reconstruyó su identidad apostando por La Academia y aquí estamos otra vez. Ahora toca comprobar qué queda de aquel equipo que un día jugó contra los grandes y qué tiene este nuevo Málaga para competir entre ellos. La respuesta empezará a escribirse desde Madrid.

Enfermería

Funes llega al estreno con una plantilla todavía condicionada por las lesiones y con cosas que hacer en el mercado de fichajes, aunque con una idea bastante clara de lo que quiere poner sobre el césped. Carlos Dotor, Fernando Calero, Adrián Niño, Aaron Ochoa y Moussa Diarra no estarán disponibles, mientras que Dani Sánchez y Juanpe continúan fuera de la dinámica competitiva a la espera de confirmar sus salidas.

Pocas dudas para Funes

Las bajas han reducido el margen de maniobra, pero también han despejado buena parte de las dudas. La única incógnita real en el once está en el lateral izquierdo, donde José Salinas y Rafita se disputan el puesto. El resto parece bastante definido, incluso ese puesto al lado de Galilea como va a ser Recio. En el centro del campo, Izan Merino y Dani Lorenzo apuntan a ser los encargados de gobernar al equipo, mientras que Rafa Rodríguez o Juan Cruz se jugarán el puesto por detrás de Chupete.

Será, además, un Málaga muy reconocible. Mucha cantera, muchos futbolistas que han crecido en La Rosaleda y que ahora tendrán delante un escenario que hasta hace no demasiado tiempo parecía impensable por momentos. Alfonso Herrero, Puga, Einar, Larrubia, Dani Lorenzo, Izan o Chupete serán algunos de los protagonistas de un regreso que también habla del camino recorrido.

Un Atlético con bajas

Y enfrente estará el Atlético. El equipo de Simeone arranca la Liga con bajas importantes, pero con un Metropolitano preparado para abrir una nueva temporada. Sorloth no estará por lesión y 'Cuti' Romero tampoco podrá jugar, a la vez que Julián Álvarez también se ha quedado fuera de convocatoria. El 'Cholo' ha probado un once con Oblak, Le Normand, Hancko, Grimaldo, Koke, Barrios, Lookman, Arnau y Mendoza, entre otros.

Es un Atlético todavía en construcción, pero sigue siendo el Atlético. Un equipo acostumbrado a estos partidos, a estos escenarios y a esta categoría. El Málaga, en cambio, vuelve a descubrirlos. Por eso esta noche no va solamente de tres puntos. Va de volver a sentirse donde corresponde, de volver a ser protagonista en los mejores escenarios del fútbol español y mirar de frente a los grandes después de ocho años. El fútbol vuelve a poner al Málaga CF donde quería estar. Primera División, qué bonito es volver a verte.