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Árbitro

Este es el árbitro que dirigirá el Atlético de Madrid - Málaga CF

El colegiado cántabro ya ha dirigido dos partidos a los de Funes, ambos ante el Eibar y con derrota blanquiazul, mientras que con los rojiblancos presenta un balance de tres victorias y dos empates 

Cordero Vega será el encargado de arbitrar el Atlético de Madrid - Málaga.

Cordero Vega será el encargado de arbitrar el Atlético de Madrid - Málaga. / LaLiga

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

Adrián Cordero Vega será el encargado de dirigir el encuentro entre el Málaga y el Atlético de Madrid. El colegiado cántabro, que regresó a Primera División la pasada temporada después de dos cursos en Segunda, afrontará en el Riyadh Air Metropolitano su tercer partido con el Málaga y el sexto en el que tendrá al Atlético como protagonista, aunque su balance con el conjunto rojiblanco se reduce a cinco encuentros como árbitro principal.

Cordero Vega ya se cruzó en dos ocasiones con el Málaga durante la temporada 2022/23, ambas en Segunda División y ambas frente al Eibar. En la primera, disputada en La Rosaleda, el conjunto blanquiazul cayó por 0-1 ante el cuadro armero. Meses después, en enero de 2023, volvió a dirigir un Eibar-Málaga que terminó con triunfo local por 2-1. El balance, por tanto, no es especialmente favorable para los malaguistas: dos partidos y dos derrotas.

Dotor regresó este lunes parcialmente a los entrenamientos del Málaga CF.

El Málaga CF vuelve a competir en unas horas en Primera División. / Málaga CF

Cinco precedentes con el Atlético

La historia de Cordero Vega con el Atlético es bien distinta. El colegiado ha dirigido cinco partidos al conjunto rojiblanco, con un balance de tres victorias y dos empates y ninguna derrota. El primero llegó en octubre de 2019, cuando arbitró el Atlético-Valencia que terminó 1-1 en el Metropolitano. Aquel encuentro estuvo marcado por un penalti señalado a favor del Atlético y la expulsión de Kang-in Lee en el tramo final.

Su segundo precedente llegó menos de un año después, en septiembre de 2020, en el Huesca-Atlético (0-0). Cordero Vega mostró únicamente una amarilla durante aquel encuentro, en una muestra de un partido con poca intervención disciplinaria. El tercero fue apenas un mes más tarde: el Atlético goleó 4-0 al Cádiz en el Metropolitano, con doblete de João Félix y goles de Marcos Llorente y Luis Suárez.

Los dos últimos precedentes son mucho más recientes. En mayo de 2025 dirigió el Atlético-Betis (4-1), con dos goles de Julián Alvarez, y en marzo de 2026 estuvo al frente del Atlético-Real Sociedad (3-2), también en el Metropolitano.

Archivo - Fachada del Estadio Riyadh Air Metropolitano

El Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario del estreno blanquiazul. / EP

Un colegiado tarjetero

En cuanto a su perfil arbitral, Cordero Vega se mueve en unos registros moderados en Primera. Durante la temporada 2025/26 mostró alrededor de cuatro tarjetas por partido y señaló unas 24 faltas de media, cifras que lo sitúan lejos de los colegiados más tarjeteros del campeonato. En su trayectoria en la máxima categoría, sus números también reflejan una tendencia relativamente contenida: alrededor de cinco tarjetas por encuentro y unas 24-25 faltas por partido.

Su evolución también resulta curiosa. En su última temporada completa en Primera antes de regresar a la élite, la 2021/22, llegó a promediar 5,84 tarjetas por encuentro, mientras que en la 2024/25 bajó hasta las 4,95 y en la 2025/26 se situó en torno a las cuatro.

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El Málaga, por tanto, se encontrará con un árbitro que ya conoce bien la categoría y que cuenta con un precedente claramente desfavorable para los blanquiazules, mientras que el Atlético llega a la cita con una estadística mucho más favorable: cinco partidos, tres victorias y dos empates. Un historial que los de Martiricos tratarán de romper en el estreno liguero.

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