Dos golazos amargan el regreso del Málaga CF a Primera

El Málaga CF se marcha de vacío del Metropolitano en su regreso a Primera División. Pero hay muchas formas de perder, y la de los de Funes fue de la manera más digna ante uno de los ‘gallitos’ de la categoría. Los blanquiazules dieron una muy buean imagen en su puesta de largo en la máxima categoría y puede extraer muchas conclusiones positivas de un tropiezo ante un Atleti que tuvo que tirar de sus mejores futbolistas en la segunda mitad para decidir el choque. Dos golazos de Kang-In Lee y Baena, dos futbolistas de talla mundial, provocaron la derrota de un Málaga que hizo sudar hasta el final a los de Simeone.

Salió el Atleti a mandar ante un Málaga muy bien plantado, sin miedo al escenario ni al rival. Algunos debutaban en la máxima categoría, pero tenían pose de llevar muchos partidos en Primera. Quisieron empujar los del ‘Cholo’ Simeone, pero el Málaga aguantó bien y tuvo su primer acercamiento a los 13 minutos. Tras una jugada larga, de combinación, Larrubia disparó flojo y desviado con la derecha.

Buen primer tiempo del Málaga

Los blanquiazules no tenían pánico a sacar la pelota desde atrás. Y eso que el Atleti intentaba apretar en campo contrario con una presión ordenada por Pablo Barrios, por encima del resto en el partido. Es jugador de otro nivel cuando está al 100%. Pero el saber estar del Málaga estaba superando cada adversidad. Y si no se podía tocar, balón en largo a que Chupe fuera a la guerra una y otra vez contra Le Normand.

Pausa de hidratación. El Málaga estaba bien. Se presentó en sociedad con su plan, con el mismo que le llevó a LaLiga EA Sports. Sin fichajes en su once, pero con actores que sabían cómo había que interpretar la obra. En otra jugada de paciencia, moviendo el balón de un lado a otro, los de Funes volvieron a avisar. Lo intentó Joaquín, pero el balón se fue demasiado cruzado.

Apretó el Atleti en los últimos minutos de la primera mitad. Lo intentaba a base de centros que la zaga blanquiazul estaba sabiendo defender bien. Muy activo Arnau Ortiz, creando problemas por la izquierda del ataque rojiblanco. Y cuando el partido enfilaba su ecuador, llegó una jugada que pudo cambiar su guion. El joven Domínguez, ya amonestado, agarró a Joaquín por detrás y le derribó. Cordero Vega no se atrevió a sacarle la segunda. El primer tiempo acabó con el Málaga avisando otra vez, con una doble ocasión de Chupe y Larrubia que repelió bien Oblak. Aunque la jugada se anuló por fuera de juego.

Cambio en el Atleti para empezar el segundo tiempo. Entró Llorente por Domínguez. No se arriesgó más el ‘Cholo’ a esa segunda amarilla que ya debió haber visto. Le costaba ahora salir más al Málaga, subió un punto más la presión el Atleti. Y en un robo en la salida a punto estuvo de marcar Lookman. Providencial Recio para encimarle. Y acto seguido, en otra jugada parecida, Alfonso Herrero dejó su primera gran parada a Rodrigo Mendoza.

Triple cambio en el Atleti. Artillería pesada. Baena, Giuliano y Kang-In Lee al campo. Minutos de agobio para el Málaga. Cada vez costaba más salir. Se acercó a balón parado el equipo de Funes. Centró Joaquín y Dotor y Galilea no llegaron por poco a rematar.

El Atleti decide con dos golazos

Primeros cambios en el Málaga a los 67 minutos. Juan Cruz y Rafa Rodríguez entraron por Dotor y Joaquín. Y ahí terminó la resistencia blanquiazul. A 20 minutos del final, el coreano Kang-In Lee condujo hacia dentro, demasiado fácil, y la puso pegada al palo fuera del alcance de Alfonso Herrero. 1-0.

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Otra sustitución en el Málaga. Salinas por Puga. En vuelo ahora el Atleti a por el segundo. Paradón de Alfonso Herrero a Lookman. Y en el córner, al larguero Hancko. Nueva pausa de hidratación. Último cambio en el Atleti, Hjulmand por Koke. Y en el Málaga, Jauregi y Ramón por Einar Galilea y Dani Lorenzo. Y a 5 del final llegó la sentencia. Golazo de falta de Baena para finiquitar la contienda. El Málaga se fue sin premio, pero con muchas cosas positivas por sacar de su visita al Metropolitano.