Alineaciones
Posibles alineaciones del Atlético de Madrid-Málaga CF de LaLiga EA Sports
Ambos equipos cuentan con bajas importantes para el estreno este miércoles en LaLiga Ea Sports 2026/27 en el Metropolitano
Llegó el día. El Málaga CF regresa este miércoles a la máxima categoría del fútbol español y lo hace en un gran escenario y ante uno de los rivales más poderosos del campeonato. Los de Funes debutan en LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido donde habrá numerosas bajas en ambos conjuntos.
Bajas en la convocatoria malaguista
El conjunto blanquiazul ha viajado hasta la capital de España con una convocatoria de 22 jugadores, en la que se incluyen tres de sus cuatro fichajes realizados hasta el momento -Dotor, Juan Cruz y José Salinas- y dos canteranos, Juani y Otu. Las múltiples bajas por lesión -Calero, Murillo, Ochoa y Adrián Niño-, además de las ausencias de jugadores ya en la rampa de salida -Juanpe, Dani Sánchez o Moussa- merman las alternativas de Funes para su primer once del curso, a la espera también de que lleguen nuevos refuerzos.
Así las cosas, hay posiciones muy definidas para el once titular que saque el Málaga CF en el Metropolitano. Empezando por la parte de atrás, Alfonso Herrero es fijo en la portería. En defensa, se espera una línea de cuatro con Puga, Recio, Einar Galilea y José Salinas. En el medio del campo sí que hay una duda para acompañar a Izan Merino y Dani Lorenzo. Rafa Rodríguez y Juan Cruz son las opciones más probables, ya que Dotor llega muy justo tras superar un problema en la rodilla. Y arriba no parece haber mucho debate: Larrubia, Joaquín y Chupe.
El Atleti, mermado por el Mundial
También tiene problemas el 'Cholo' Simeone para configurar su mejor once. El poco ritmo de algunos jugadores que llevan pocos entrenamientos tras llegar lejos con sus selecciones en el Mundial, sumado a alguna lesión de última hora, también obliga al técnico argentino a buscar soluciones. Sorloth no estará por lesión y Julián también se queda fuera por falta de ritmo. Además, hay jugadores como Llorente, Baena, Pubill o Giuliano Simeone que no estarán para 90 minutos probablemente.
Posibles alineaciones
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, José Salinas; Izan Merino, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez; Larrubia, Joaquín y Chupe.
Atlético de Madrid: Oblak; Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko, Girmaldo; Koke, Pablo Barrios, Carlos Martín, Lookman; Rodrigo Mendoza y Arnau Ortiz.
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