Más de 2.000 aficionados blanquiazules acompañaron al Málaga CF en el Metropolitano

El Málaga CF no estuvo solo en su regreso a Primera División. Más de 2.000 malaguistas acompañaron al 'Funesbuque' en el Metropolitano para vivir una noche que llevaban ocho años esperando. En un escenario preparado para superar los 60.000 espectadores, hubo un rincón que habló con acento malagueño y que recordó que el regreso a la élite también pertenecía a la grada.

La jornada comenzó muchas horas antes de que rodase el balón. Málaga y Madrid quedaron unidas durante todo el miércoles por una auténtica peregrinación blanquiazul, con aficionados desplazándose desde primera hora para no perderse una cita histórica. Los diferentes AVE que pusieron rumbo a la capital fueron tomando los colores del Málaga CF con camisetas, bufandas y cánticos que anticiparon el ambiente que después se trasladaría hasta los alrededores del Metropolitano.

El AVE Málaga-Madrid se tiñó de blanquiazul durante toda la jornada. / La Opinión

Madrid se tiñó de blanquiazul

La previa sirvió para demostrarle al mundo entero las ganas que había de volver a vivir desplazamientos de Primera. Familias, grupos de amigos y peñas malaguistas fueron concentrándose durante las horas anteriores al encuentro antes de emprender juntos el camino hacia el estadio. Una imagen que parecía lejana hace no demasiado tiempo y que este miércoles volvió a formar parte de la normalidad del malaguismo.

Y una vez dentro, llegó el momento de hacerse escuchar. Rodeados por una inmensa mayoría rojiblanca, los más de 2.000 aficionados desplazados desde Málaga, además de otros tanto malagueños residentes en Madrid, encontraron su espacio en un estadio con capacidad para alrededor de 70.000 espectadores. Banderas, bufandas y camisetas blanquiazules colorearon una buena parte de la grada desde mucho antes del comienzo del encuentro.

Una pequeña Rosaleda en el Metropolitano

Los cánticos acompañaron al equipo desde el calentamiento y se prolongaron durante el partido. Porque más allá de lo que sucediera sobre el césped, la noche tenía un significado especial. Era el primer partido del Málaga CF en Primera después de ocho años y muchos de los presentes habían acompañado al club durante todo el camino de regreso.

Además, el escenario tenía una historia particular detrás. El Málaga había sido precisamente el rival del Atlético de Madrid en la inauguración del actual Metropolitano en septiembre de 2017, en la que fue también su última visita liguera al recinto antes de estos años alejado de la máxima categoría. Casi nueve años después, el conjunto blanquiazul regresó al mismo escenario, esta vez acompañado por una generación de aficionados que ha vuelto a engancharse al equipo.

El Málaga volvió a Primera y el malaguismo quiso estar a la altura de una noche que llevaba demasiado tiempo marcada en rojo en el calendario. Entre decenas de miles de aficionados atléticos, hubo más de 2.000 gargantas encargadas de recordar que Málaga también había vuelto al lugar que tanto había echado de menos.