La Cueva de Nerja seguirá en la camiseta prepartido del Málaga CF en su regreso a Primera División

La Cueva de Nerja y el Málaga CF mantendrán su colaboración durante la temporada 2026/27, una campaña marcada por el regreso del conjunto blanquiazul a Primera División. El acuerdo permitirá que el logotipo del enclave turístico y patrimonial vuelva a estar presente en la camiseta que los futbolistas utilizarán durante los calentamientos previos a los encuentros oficiales.

El diseño 'prematch' para la nueva temporada ha sido presentado este jueves en las instalaciones del estadio de La Rosaleda, en un acto que ha servido para escenificar la continuidad de una relación iniciada durante la campaña 2024/25.

A la presentación han asistido el presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas; el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz; y el director general del club, Kike Pérez.

También han estado presentes el vicepresidente primero de la Fundación y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; la diputada provincial Nieves Atencia, en representación del presidente de la Diputación de Málaga y vicepresidente segundo de la Fundación, Francisco Salado; y el gerente de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez.

La Cueva de Nerja, de nuevo en la equipación prematch del Málaga CF

La renovación supone que la imagen de la Cueva de Nerja seguirá vinculada al Málaga CF a través de una de las prendas utilizadas por la primera plantilla. Su logotipo ocupará un espacio destacado en la camiseta de calentamiento de los jugadores durante la temporada 2026/27.

Javier Salas ha valorado la continuidad del acuerdo y el momento deportivo que atraviesa el club: "La Fundación Cueva de Nerja mantiene un año más su compromiso con el deporte malagueño y, de manera particular, con el Málaga CF. Más aún en una temporada de especial orgullo para los malagueños, en la que el Club ha vuelto a Primera".

El presidente de la Fundación ha trasladado además sus mejores deseos al conjunto blanquiazul para la nueva campaña y ha destacado valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

Por parte del Málaga CF, Kike Pérez ha resaltado la importancia de mantener la vinculación con uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la provincia: "Para el Málaga CF es un orgullo volver a lucir el nombre de la Cueva de Nerja, uno de los grandes emblemas de nuestra provincia".

Una colaboración que va más allá de la camiseta

El acuerdo entre ambas entidades no se limita a la presencia del logotipo en la equipación. La colaboración contempla también acciones conjuntas de promoción y una visita del club a la Cueva de Nerja para que jugadores y representantes del Málaga CF conozcan este enclave de la provincia.

La Fundación Cueva de Nerja mantiene igualmente su colaboración con el equipo Genuine de la Fundación Málaga CF, ampliando así una relación que conecta deporte, turismo, cultura y patrimonio malagueño.