Afición
Entradas para el Real Madrid - Málaga CF en el Bernabéu: Precio y cómo conseguirlas
El club blanquiazul ha comunicado que las entradas visitantes que ha ofrecido el Real Madrid se otorgarán a través de un sorteo
El segundo desplazamiento de la afición del Málaga CF en su retorno a Primera también apunta a ser masivo. Al menos, en la medida que las circunstancias lo permitan. El club blanquiazul ha anunciado este jueves que pone a disposición de sus abonados las entradas para la visita de los de Funes al Real Madrid en el Bernabéu, el domingo 30 de agosto a las 17.00 horas.
En vista de la enorme demanda que se espera para este segundo partido fuera de casa de la temporada, el Málaga CF ha decidido realizar un sorteo entre todas las peticiones que lleguen a través del formulario, con un máximo de dos entradas por inscripción.
Precio
Cada socio malaguista podrá adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar también su condición de socio. El coste de cada localidad es de 70 euros.
Procedimiento para el sorteo
Los seguidores blanquiazules que deseen participar en el sorteo de compra de entradas podrán hacerlo hasta mañana viernes 21 de agosto a las 23:59 horas, vía formulario en la sección ‘Malaguistas’ de la web oficial del Málaga CF (enlace).
"Las entradas están disponibles exclusivamente en formato físico, y en ningún caso podrán ser enviadas en formato digital. Por ello, se tendrán que recoger presencialmente en las Taquillas MCF del Estadio La Rosaleda. El horario de apertura es el siguiente: de lunes a viernes desde las 10:00 hasta las 18:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas", explica el club en un comunicado.
- Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas
- ¿Qué pasaría si hay un terremoto fuerte en Málaga?: el 28,84% de los edificios sufrirían daños altos
- Pepe Aguilar, hostelero de la Costa del Sol, camino del Récord Guinness: 'Este año lo voy a intentar
- Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
- ¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)
- Un paraíso veraniego en plena montaña: así es la piscina de un pequeño pueblo de Málaga con entradas a 3 euros desde la que ver toda la Serranía de Ronda
- Posibles alineaciones del Atlético de Madrid-Málaga CF de LaLiga EA Sports
- Intervenidos en la Feria de Málaga 27 kilos de sushi transportados en el baúl de una moto sin refrigeración