Funes, tras el estreno del Málaga CF: "Hemos tuteado al Atlético en muchos tramos"

Juanfran Funes protagonizó su primera rueda de prensa a domicilio en Primera División y no pudo más que felicitar al Málaga CF pese a la derrota por la personalidad y también al Atlético de Madrid por sus golpes de talento. No quiso entrar en la segunda tarjeta de Domínguez, aunque la tenía en la cabeza, y asume que el Metropolitano hará crecer a sus jugadores de cara a la temporada.

El sabor de la derrota

"Creo que cuando no ganas nunca puedes terminar de estar satisfecho. El equipo ha venido, ha dado la cara, hemos sido capaces de tutear al Atlético de Madrid en muchos tramos del partido. Los cambios les han dado una determinación que igual no habían tenido en la primera mitad. Hay cosas que podemos mejorar todavía, eso es lo que hay que mirar y lo que nos va a ayudar a construir todo lo que venga después".

Balance

"Nos vamos muy orgullosos de la personalidad que hemos mostrado en un contexto de los más exigentes que nos vamos a encontrar. El equipo no le ha perdido la cara al encuentro hasta el final. Se han vivido muchos partidos dentro del mismo. Hay situaciones que, con que te sonría un poco la fortuna, pueden terminar siendo un poco distintas a como han sido. Creo que tenemos que mirar hacia dentro y ver lo que podemos mejorar. Quizás nos ha faltado verticalidad, ser capaces de terminar. Es mucho más difícil obtener eficacia en ese último tercio, ser capaces de finalizar es lo que nos ha podido faltar. Ellos te castigan. No cierran el pasillo de dentro en el primer gol. La barrera estaba a 11 metros, lo hemos mirado, y la ha puesto en la escuadra. No queda más que aplaudir".

Chupe batalló durante todo el encuentro con la defensa del Atlético. / LaLiga

¿Miedo al contexto?

"Han tenido atrevimiento en la salida del balón a pesar de la exigencia del Atlético. Hemos sido capaces de intentarlo, siempre con mucha personalidad. Es un contexto de exigencia en el que no es fácil. Llega el gol justo de los cambios y no es fácil levantarse, hemos sido capaces. Son situaciones que nos van a ayudar mucho en lo que venga porque estos contextos ayudan a los jugadores a seguir creciendo. Una de las mayores potencialidades es la capacidad de mejorar de nuestros jugadores. La exigencia es lo que lleva al crecimiento. Estoy confiado. El siguiente encuentro solo viene en cinco días, la Liga no espera".

Nivel del Atleti

"La dificultad a la que te pone este equipo está en lo colectivo y el nivel de jugadores que tienen. Hay una diferencia muy grande a la hora de competir con ciertos equipos porque hay una distancia muy grande en muchos sentidos. Te ponen en la exigencia porque tienen las individualidades que tienen, de otra forma no están entre los tres mejores equipos de España".

Once sin fichajes

"Sí que teníamos la idea clara de que cuando viniéramos a una situación de estrés, los jugadores que conocen bien el modelo de juego, que tienen buena sinergia, nos queríamos basar en eso hoy. los jugadores necesitan un período para funcionar dentro del grupo, por eso ninguno de los fichajes ha podido aparecer. Lo harán. Es importante que los que lleguen aprovechen los minutos, les dará la oportunidad de aparecer más veces".

Fichajes

"Si lo ha dicho Loren, lo ha dicho la voz más autorizada para hablar. Sabíamos que los siguientes días iban a llegar refuerzos. Tenemos que estar tranquilos. A mí hay algo que me ha generado muchísima ilusión y es que estamos siendo capaces de que sigan todos, hay que ponerlo en valor".

Arbitraje

"Claro que la tengo en la cabeza, pero mal hacemos si pensamos que el partido se decanta porque no saca una segunda amarilla. No puede ser la excusa de que no hemos ganado. La hemos pedido porque entendíamos que era una tarjeta amarilla más o menos clara. Que fuera la segunda ha llevado al árbitro a no dejar al rival con uno menos. Acciones va a haber muchas, habrá algunas que nos beneficien y otras que nos perjudiquen".

Tono físico del equipo

"Dotor hubiese terminado el partido. Él sí que ha llegado muy justo, otros también. Nos hubiese gustado tener cinco o seis amistosos, que tuvieran algún partido de 90 minutos. A Dotor le ha costado terminar, teníamos la duda de sacar algún central. Iba a venir Recio, pero le quitamos a Einar minutos después de salir de lesión. La situación física ha condicionado cómo hemos afrontado el último tercio. Ojalá las circunstancias sean distintas dentro de unas semanas".

Afición

"Cuando salgo a hablar fuera minutos antes del partido, una de las cosas que más nos han emocionado es ver a tanta gente nuestra disfrutar aquí en Madrid. Es algo maravilloso. Agradecerles el apoyo. Cuando el equipo estuvo en la situación más delicada como el descenso a Primera RFEF, la ciudad se volcó. Todos somos conscientes que el empuje de los nuestros ha sido un elemento diferenciador para que el Málaga CF pueda disfrutar de los nuestros en Primera ocho años después. Ellos son nuestra razón de ser".