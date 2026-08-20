El Málaga CF acelera en el mercado: Pablo Martínez, Nemanja Gudelj, Dani Sánchez...

El mercado de fichajes entra en su recta final y el Málaga CF trabaja intensamente para cerrar las incorporaciones que faltan y dar salida a los jugadores con los que no se cuenta. Tras el debut de este miércoles con derrota frente al Atleti en el Metropolitano (2-0), la atención vuelve a estar en las oficinas, donde la dirección deportiva se esmera por definir un plantel que compita con garantías en la máxima categoría antes de que el mercado estival baje la persiana, el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas.

Pablo Martínez, al caer

El equipo blanquiazul tiene prácticamente pactada una incorporación para el centro del campo. El acuerdo con Pablo Martínez para que se convierta en jugador blanquiazul para las dos próximas temporadas está cerrado y solo faltan los últimos trámites para que su incorporación pueda ser anunciada de manera oficial. Llega libre, tras haber acabado contrato con el Levante. Con este fichaje, Funes sumará una pieza más para la medular, con un jugador de corte ofensivo.

Gudelj, polivalencia para la plantilla

Además, la dirección deportiva blanquiazul tiene en mente el fichaje de otro futbolista para el centro del campo, de corte más defensivo. Y en las últimas horas ha aparecido el nombre de Nemanja Gudelj, exfutbolista del Sevilla. El serbio puede actuar como mediocentro y también como central, cumpliendo con esa 'polivalencia' que buscaba el club en el mercado para sus últimos movimientos. El periodista Alonso Rivero, de Canal Sur Radio, avanzó que el serbio cuenta con otras ofertas, pero que valora mucho seguir cerca de Sevilla, Por tanto, la opción de su llegada a Málaga está cobrando mucha fuerza.

La salida de Dani Sánchez

El otro movimiento que debe anunciarse en las próximas horas es la salida de Dani Sánchez. El jugador malagueño y el club están ultimando ya el acuerdo para la rescisión del futbolista. No debe demorarse demasiado. Todo está prácticamente acordado y la comunicación de su marcha será en breve.

Además de Dani Sánchez, hay otros jugadores en la rampa de salida que deben abandonar el club, o al menos la primera plantilla, en los próximos días. Juanpe está a la espera del reconocimiento médico para cerrar su fichaje por el Gamba Osaka japonés. A Moussa ya se le ha comunicado que no formará parte del primer equipo y eso le deja dos opciones: salir cedido o jugar en el filial. Y falta por ver qué ocurre con Pablo Arriaza, candidato a salir a préstamo.