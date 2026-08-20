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Uno por uno

Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota contra el Atlético de Madrid

El equipo blanquiazul dio una buena imagen en su retorno a la máxima categoría, per cayó tras dos golazos en el tramo final del partido

Este fue el once del Málaga CF frente al Atlético de Madrid.

Este fue el once del Málaga CF frente al Atlético de Madrid. / Málaga CF

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Manuel García

Manuel García

El Málaga CF se presentó en LaLiga EA Sports dando una muy buena imagen, pero sucumbiendo ante el talento de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en los minutos finales. Los golazos de Kang-In Lee y Baena echaron por tierra el trabajo de los blanquiazules. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7)

Dejó un par de paradas de mérito en la segunda parte. Poco pudo hacer en los dos golazos del Atleti.

Puga (6)

Guerrero. Bien en los duelos, le costó llegar arriba con peligro. La amarilla le costó el cambio en el tramo final.

Recio (7)

Debut con nota en Primera. Bien por arriba, aguerrido. Contundente por arriba y en los balones divididos.

Galilea (6)

Muy tranquilo con balón. Actuación muy aseada. También bien por arriba.

Rafita (8)

Otra vez de lateral izquierdo, y fue de los mejores del equipo. Tranquilidad impropia de su bagaje en este contexto.

Izan Merino (6)

En su papel. Equilibrando el equipo. Sufrió en el tramo final ante el empuje del rival. Acabó de central.

Dani Lorenzo (7)

Todo cambia cuando el Málaga le encuentra en la salida de balón. Acabó desfondado y fue sustituido.

Dotor (6)

Fue la sorpresa del once. Batalló y corrió sin parar, pero no encontró demasiado balón.

Larrubia (6)

Le costó generar, bien marcado. Le faltó decisión en los metros finales.

Joaquín (7)

Creó problemas en la defensa rival con sus conducciones. La tuvo en la primera parte.

Chupe (6)

Partido complicado en una guerras constante con los centrales. Poco con balón.

Suplentes

Rafa Rodríguez (5)

Intrascendente.

Juan Cruz (5)

Aportación escasa.

Salinas (5)

Intentó dar profundidad en el tramo final.

Ramón (SC)

Entró con el partido roto.

Jauregi (SC)

Apenas pudo entrar un par de veces en contacto con el balón.

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