Del once de Almería al del Metropolitano: sin fichajes y con solo dos cambios

El Málaga CF ya vivió este miércoles su puesta de largo en Primera División. Le tocó arrancar la competición ante todo un Atlético de Madrid y ahí que se plantó Funes en el Metropolitano con sus 'bichos', con el bloque que consiguió el ascenso hace solo unas semanas a la máxima categoría. La alineación titular que planteó el técnico blanquiazul no pudo ser más reconocible, sin caras nuevas, y con nueve futbolistas que ya jugaron de inicio en Almería, en el choque en que se logró subir a LaLiga EA Sports.

El conjunto blanquiazul cuenta, a la espera de más refuerzos, con tres caras nuevas con respecto a la plantilla que consiguió el ascenso a Primera, pero ninguna de ellas jugó de inicio en el Metropolitano. Fernando Calero está lesionado y José Salinas y Juan Cruz tuvieron que esperar su turno en el banquillo. Todos los hombres que salieron de entrada al verde del Metropolitano, ya estaban el curso pasado en el plantel.

De Almería al Metropolitano

La foto inicial del equipo blanquiazul no varió mucho de lo que fue el encuentro del ascenso en tierras almerienses hace justo dos meses. Hasta nueve jugadores que estuvieron de inicio en aquel maravilloso encuentro, repitieron en el debut del Málaga CF en LaLiga EA Sports 2026/27. Solo hubo dos cambios, ambos en el centro de la zaga. En Almería jugaron Murillo y Javi Montero. El primero está lesionado desde aquel día y el segundo ya no está en plantilla. Y en su lugar actuaron, y con buena nota, Einar Galilea y Recio. Por lo demás, los mismos: Alfonso Herrero, Puga, Rafita, Izan Merino, Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Larrubia, Joaquín y Chupe.

Pese a haber incorporado un lateral izquierdo como José Salinas, Funes apostó en este primer partido por Rafita de nuevo en la izquierda. Fue una de las sorpresas en el once. La otra fue Dotor, que llegaba justo tras una lesión en la rodilla y aun así el técnico de Loja le puso de entrada. Dejando en el banco a otro de los fichajes, Juan Cruz.

Nueve debutantes

El Málaga CF plantó cara al Atleti de Simeone durante más de 70 minutos con nueve debutantes en la máxima categoría. Del once titular, solo Carlos Dotor (Celta) y Joaquín Muñoz (Huesca) habían tenido alguna experiencia previa en Primera. Para el resto fue su primera vez. También para Rafa Rodríguez, Ramón y Eneko Jauregi, que tuvieron minutos en la segunda mitad.