Málaga CF-Deportivo: Yeremay, entre el Hull City y La Rosaleda

Sin tiempo para descansos tras comenzar la liga con derrota este miércoles frente al Alteti en el Metropolitano, el Málaga CF ya piensa en su próximo compromiso. En solo cuatro días, el equipo blanquiazul vivirá su retorno a La Rosaleda en Primera División ante el Deportivo de la Coruña, otro equipo recién ascendido a LaLiga EA Sports. El club coruñés ha sido uno de los animadores del mercado, pese a ser 'nuevo' en la categoría. Se ha reforzado bien, aunque ahora le ha surgido un contratiempo: la posibilidad de perder a Yeremay, su estrella, antes del cierre del mercado.

Yeremay Hernández lleva varias temporadas, incluso en Segunda, contando con ofertas importantes para salir del Dépor, pero siempre mantuvo su compromiso con el equipo gallego. Pero en los últimos días ha tomado fuerza el interés del Hull City inglés por llevárselo a la Premier League y parece que al jugador no le disgusta la idea. Todo esto mientras el Dépor prepara su visita a La Rosaleda, con la incógnita de la presencia de Yeremay, que ya no estuvo presente en la primera jornada, también por los problemas de pubalgia que arrastra.

El futuro de Yeremay, en el aire

En el medio de la marejada por la acometida del Hull City para llevarse a Yeremay Hernández a la Premier League, el canario se reincorporó en la mañana del jueves al trabajo de grupo con el Deportivo después de su día libre que, según el presidente del club inglés, lo aprovechó para hacer "una visita rápida" a la ciudad inglesa. El 10 es uno más a las órdenes de Hidalgo en un verano en el que está siendo complicado para él porque no jugó en toda la pretemporada ni en el primer partido de Liga ante el Elche. Todo normalidad, a la espera de que se produzcan movimientos definitivos en un sentido u otro. No es la primera vez que el Deportivo y el jugador se enfrentan a este tipo de situaciones y siempre han acabado yendo de la mano, incluso cuando el club coruñés estaba en Segunda División. Antes que el Hull City fueron el Estrasburgo, el Como o el Sporting de Portugal.

Así está la situación

Con la Liga ya empezada, Yeremay sin debutar en Primera y el mercado abierto, llega el último arreón por el 10 canario. El presidente del Hull City, Acun Ilicali, asegura que cuenta con el visto bueno del jugador, que habría viajado ayer la ciudad inglesa en una "visita rápida", para acometer el fichaje con el Deportivo. El máximo mandatario del recién ascendido reconoce la dificultad de la operación y cree que se resolverá en "tres o cuatro días", además considera que está en un punto "positivo". El Deportivo, de momento, no tiene ninguna oferta de los británicos por el mediapunta, que no le ha comunicado al club coruñés tampoco su deseo de marcharse. Según pudo saber La Opinión, el avión privado del presidente del Hull pasó ayer por Lavacolla.

Ilicali reconoce que Yeremay está en un momento de reflexión y, según tome una decisión, procederán con un joven que "solo había estado en un club". El Hull City, recién ascendido a la Premier, apuesta fuerte por la estrella del Deportivo, pero es consciente de que no será un trato sencillo después de que los coruñeses rechazasen en el penúltimo mercado 30 millones más 5 en variables del Sporting de Portugal.

Problemas de pubalgia

El Hull City es consciente de que Yeremay lleva meses con una pubalgia, pero no le da mayor importancia a ese inconveniente médico, porque "pasará reconocimiento médico y si es algo crónico, no vendrá".

Se viven momentos decisivos para el futuro próximo del jugador. La postura del Dépor siempre ha sido la misma: no vende, salvo que el jugador pida marcharse. Yeremay debería dar ese paso.