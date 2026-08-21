Entrenamiento
El Málaga CF comienza a preparar el debut en La Rosaleda frente al Deportivo
El guardameta Alfonso Herrero trabajó a menor ritmo en la sesión de este viernes
Olvidado ya el partido en el Metropolitano, el Málaga CF mira hacia adelante y en el horizonte le aparece ya su segundo reto de la temporada. Tras una suave sesión al regresar de Madrid el jueves, la plantilla blanquiazul ha comenzado a preparar a conciencia la visita del Deportivo a La Rosaleda, que será este próximo lunes 24 de agosto, a partir de las 21.30 horas.
Alfonso Herrero, a menor ritmo
Los de Funes recuperaron su horario habitual de trabajo para realizar una sesión donde hubo protagonismo tanto para lo físico como para lo táctico. La única novedad del entrenamiento fue la gestión de cargas con Alfonso Herrero, que trabajó a menor ritmo, aunque su presencia ante el equipo gallego no corre peligro.
La enfermería sigue igual. Ochoa, Adrián Niño, Calero, Murillo y Moussa siguen trabajando al margen mientras se recuperan de sus lesiones.
El equipo malaguista volverá a ejercitarse el sábado y el domingo a primera hora de la mañana (9.15 horas) y ya el lunes afrontará el segundo encuentro del curso, el primero en La Rosaleda, ante un viejo conocido de estas últimas temporadas como es el Deportivo de Antonio Hidalgo.
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