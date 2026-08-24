Ambientazo en La Rosaleda en la previa del primer partido de la temporada

La Rosaleda ya respira ambiente de partido grande. El Málaga afronta este lunes su primer encuentro de la temporada en casa frente al Deportivo de la Coruña y la afición blanquiazul no ha querido esperar al último momento para acudir a su cita con el equipo. Desde varias horas antes del comienzo, los alrededores del estadio han comenzado a llenarse de camisetas blanquiazules.

La Roca se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los malaguistas. Grupos de amigos, familias y aficionados de todas las edades han ido llegando poco a poco para disfrutar de la previa y preparar una noche especial con el regreso del Málaga a Primera como telón de fondo.

La Rosaleda se prepara para rugir

El ambiente también se ha trasladado progresivamente al interior del estadio. Las gradas presentarán un aspecto prácticamente lleno a falta del comienzo del encuentro y todo apunta a una de esas noches en las que La Rosaleda se convierte en un jugador más.

Los cánticos ya se dejan escuchar en los accesos y en las zonas interiores del estadio, mientras los aficionados van ocupando sus localidades. Bufandas, banderas y camisetas blanquiazules llenan las gradas en una jornada muy esperada por el malaguismo después de ocho temporadas lejos de la máxima categoría.

Una noche marcada en rojo

El partido ante el Deportivo supone mucho más que el segundo encuentro de la temporada. Es el reencuentro de La Rosaleda con Primera División 3.019 días después, una fecha que llevaba mucho tiempo marcada en el calendario de los seguidores blanquiazules.

Con el equipo preparado para saltar al césped y el estadio cada vez más lleno, la expectación crece por momentos. La afición ya ha comenzado a poner la banda sonora a una noche que promete ser una auténtica locura en Martiricos.

Todo está preparado para que, cuando los jugadores aparezcan sobre el césped, La Rosaleda explote definitivamente. El Málaga vuelve a jugar en casa en Primera y su afición quiere que el regreso se note desde el primer minuto.