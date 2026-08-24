Previa
Ambientazo en La Rosaleda en la previa del primer partido de la temporada
La afición blanquiazul se vuelca en las horas previas al estreno del Málaga en casa ante el Deportivo, con La Roca y los alrededores teñidos de malaguismo
La Rosaleda ya respira ambiente de partido grande. El Málaga afronta este lunes su primer encuentro de la temporada en casa frente al Deportivo de la Coruña y la afición blanquiazul no ha querido esperar al último momento para acudir a su cita con el equipo. Desde varias horas antes del comienzo, los alrededores del estadio han comenzado a llenarse de camisetas blanquiazules.
La Roca se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los malaguistas. Grupos de amigos, familias y aficionados de todas las edades han ido llegando poco a poco para disfrutar de la previa y preparar una noche especial con el regreso del Málaga a Primera como telón de fondo.
La Rosaleda se prepara para rugir
El ambiente también se ha trasladado progresivamente al interior del estadio. Las gradas presentarán un aspecto prácticamente lleno a falta del comienzo del encuentro y todo apunta a una de esas noches en las que La Rosaleda se convierte en un jugador más.
Los cánticos ya se dejan escuchar en los accesos y en las zonas interiores del estadio, mientras los aficionados van ocupando sus localidades. Bufandas, banderas y camisetas blanquiazules llenan las gradas en una jornada muy esperada por el malaguismo después de ocho temporadas lejos de la máxima categoría.
Una noche marcada en rojo
El partido ante el Deportivo supone mucho más que el segundo encuentro de la temporada. Es el reencuentro de La Rosaleda con Primera División 3.019 días después, una fecha que llevaba mucho tiempo marcada en el calendario de los seguidores blanquiazules.
Con el equipo preparado para saltar al césped y el estadio cada vez más lleno, la expectación crece por momentos. La afición ya ha comenzado a poner la banda sonora a una noche que promete ser una auténtica locura en Martiricos.
Todo está preparado para que, cuando los jugadores aparezcan sobre el césped, La Rosaleda explote definitivamente. El Málaga vuelve a jugar en casa en Primera y su afición quiere que el regreso se note desde el primer minuto.
- Vuelta al cole en Málaga 2026: estas son las fechas de inicio de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y UMA
- Los cuatro restaurantes de Málaga escogidos como los mejores con terraza de toda toda España en 2026: 'Largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre
- Plaza Mayor y McArthurGlen de Málaga renuncian a la apertura especial de sus tiendas hasta medianoche prevista para este jueves 27 de agosto
- Restablecida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras dos horas de interrupción por la presencia de un hombre en las vías
- Avisos por un dron obligan a suspender la operatividad en el Aeropuerto de Málaga durante más de media hora
- Hosteleros de Málaga hacen un buen balance de la Feria pero piden revitalizar el Centro: 'Donde no hay ambiente, la bajada es considerable
- María Altamirano, bióloga de la Universidad de Málaga: 'No hay dinero en el mundo ni conocimiento suficiente para acabar con el alga asiática
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Deportivo de LaLiga EA Sports