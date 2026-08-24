Málaga CF 1-1 Deportivo: Un punto sobre el que crecer

Un punto para verlo con el vaso medio lleno. Se pudo ganar, el Málaga CF fue mejor que el Deportivo, sobre todo en el segundo tiempo, pero el empate tampoco se puede considerar injusto y hay que saber valorarlo ante otro recién ascendido, pero con la cartera repleta de billetes. Es un punto de partida en el que el equipo de Funes demostró que está preparado para la Primera División. El equipo que quiera ganar en La Rosaleda lo va a tener que sudar, porque el gen competitivo de este equipo sigue intacto.

Los blanquiazules tuvieron más dominio territorial en el segundo acto y cerca estuvieron del triunfo en alguna ocasión aislada, pero se tuvo que conformar con el empate después de empezar por debajo en el marcador. Aubameyang, un tormento para la zaga blanquiazul, adelantó a los de Hidalgo, y Chupe firmó las tablas definitivas, de penalti, a 10 minutos del descanso.

Alberola Rojas, en el momento que señala el penalti sobre Rafita. / Jorge Zapata (EFE)

El ambiente era inmejorable en La Rosaleda. Más de 29.000 malaguistas en las gradas para ver a su equipo en Primera ocho años después. Y esa energía se transmitió al equipo en los primeros compases. Salió fuerte el Málaga y el primer acercamiento llegó a balón parado. Sin peligro alguno. También el Dépor tuvo su oportunidad desde la esquina y la zaga blanquiazul estuvo correcta para despejar el envío cerrado.

El Dépor golpeó primero

El peligro del Dépor llegaba siempre en balones a Aubameyang buscando la espalda de los centrales. Le costaba muchísimo a Galilea sostener en velocidad al gabonés. Tuvo ahora unos buenos minutos de dominio el Málaga, pero cuando mejor parecía estar llegó el 0-1. Demasiado fácil se lo puso a los de Hidalgo. Luismi Cruz condujo casi sin oposición hasta el borde del área y filtró el balón hacia Aubameyang, que la tocó ante Herrero y acabó marcando a puerta vacía. Poco contundente el meta blanquiazul. Tocaba rehacerse.

Chupe se estrena en Primera

Pasó ahora momentos de dificultades el equipo blanquiazul tras el gol gallego. Se fue recomponiendo y consiguió empatar el partido a los 35 minutos. Honores para Rafita. Robó ante dos rivales en un balón dividido, valiente, y con decisión se fue hacia el área a encarar a Noubi, que le derribó. Alberola Rojas pitó la pena máxima. Chupe asumió la responsabilidad y la clavó en la escuadra. Nada pudo hacer Leo Román. 1-1. Resultado con el que se llegó al descanso.

Se reanudó el choque sin cambios. Larrubia calentaba ya en la banda. Minutos de tanteo en el comienzo de la segunda mitad. Los dos equipos buscaban posesiones largas. Entró Larrubia al campo en el minuto 55 en sustitución de Juan Cruz. Se animó el Málaga con la salida del ‘10’. Lo intentó Dotor desde la frontal con la zurda. Demasiado blando.

Seguía madurando el partido el Málaga. Con calma, con el balón, buscando la oportunidad con paciencia. Primeros cambios en el Dépor. Villareas y Mella, al verde. Ahora fue Izan el que probó fortuna desde la frontal. Alto por poco. Mejoró el cuadro coruñés con los cambios. Mella generó mucho peligro por banda. Y ahora, buena mano de Alfonso Herrero a Aubameyang para evitar el 1-2.

Larrubia controla un balón. / Gregorio Marrero

El Málaga, mejor en la segunda parte

Más cambios en el Málaga. Rafa Rodríguez y Haitam entraron por Dotor y Joaquín. Aprovechó Hidalgo para un doble cambio también. Entraron Yeremay y Ede por Luismi y Loureiro. ¡Y a punto estuvo de marcar el Málaga en la jugada tonta de la jornada! Error gravísimo de Villares en la entrega, el balón acabó en la cabeza de Chupe y el intento de remate acabó en el larguero. No pudo dirigir bien el cabezazo el cordobés. Qué lástima...

Siguió picando piedra el Málaga. Ahora lo intentó de falta directa Haitam. Fuera por poco. 10 minutos para el final y todo por decidir. Agotó los cambios Funes dando entrada a Ramón y Lobete. Minuto 87 y la cosa ya no estaba para muchas florituras. Solo tres minutos de añadido. Tuvo una contra muy peligrosa el Dépor, otra vez con Aubameyang de protagonista. Atrapó Alfonso su envío hacia Yeremay. Murió el Málaga en el área rival, provocó un córner justo cuando se cumplía el 93 y Alberola Rojas no dejó sacarlo. Un punto y a seguir. Ahora, al Bernabéu.