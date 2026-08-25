Darío Silva, Salva Ballesta, Nabil Baha, Santi Cazorla, y... ¡Chupe!: la lista de los primeros goleadores del Málaga CF en Primera División

Chupe, en el minuto 35, marcó este lunes ante el Deportivo, estrenando la cuenta anotadora del Málaga CF 2026/2027, en su regreso a la elite del fútbol profesional, tras 8 años en el "infierno" de la Segunda División e incluso en la Primera RFEF. Un gol que no valió para ganar el partido, pero sí para sumar el primer punto de una temporada que será durísima para los blanquiazules.

El canterano sucede como primer goleador de la temporada a Adrián Niño, que la pasada temporada hizo el primer gol del curso, ante el Eibar, en la primera jornada de la Liga Hypermotion 2025/2026, un partido que también terminó 1-1.

Darío Silva, el primer goleador del siglo

El nombre de Chupe se une a una ilustre lista de primeros goleadores malaguistas de cada temporada. Si nos fijamos en este siglo XXI, a partir de la temporada 2000/2001, la nómina de primeros goleadores malaguistas cada temporada es espectacular. Con el equipo recién ascendido a Primera División, a principios de siglo, el primer goleador de la Liga 00/01 fue Darío Silva, en la derrota 2-1 en el Camp Nou frente al FC Barcelona, la primera jornada liguera de aquella temporada. Curiosamente, el jugador uruguayo fue también el primer goleador el curso siguiente. En esa ocasión fue ante el Real Betis, en un partido que se jugó en La Rosaleda y que acabó ganando el equipo blanquiazul por 3-2.

Musampa, por partida triple

El estreno de la campaña 2002/2003 llegó con una recordada victoria a domicilio 2-3 en el campo del Recreativo de Huelva, con hat-trick de Kiki Musampa, que sirvió para darle la vuelta a un partido que el Málaga CF perdía 2-0 mediado el primer tiempo.

Kizito Musampa, en un partido contra el Dépor. / LaLiga

La temporada 2003-2004 el estreno goleador del Málaga CF corrió a cargo del portugués Edgar, aunque hubo que esperar a la jornada 4 de aquella Liga. Tras un 0-0 en La Rosaleda frente al Villarreal, una derrota 1-0 en el campo del Real Valladolid y otro traspié también por la mínima en el estadio de Mestalla contra el Valencia, en la jornada 3, el primer tanto malaguista lo recibió Iker Casillas en La Rosaleda, en un partido que acabó ganando el Real Madrid 1-3.

La temporada siguiente otra vez fue Edgar el primer goleador malaguista. En aquella ocasión fue en la jornada 3, en la visita al Real Mallorca, cita que se saldó con triunfo malaguista 1-2 (Wanchope fue aquel partido el otro goleador de los de Martiricos).

Gerardo, primer goleador español

El primer jugador español que estrenó la cuenta goleadora malaguista en una Liga de este siglo fue Gerardo García León. Lo hizo de penalti, en la jornada 2 de la temporada 2005/2006. Fue en un partido en La Rosaleda frente al Espanyol, en el que el gol del sevillano no valió para sumar ningún punto ya que el choque acabó con victoria 1-2 de los "pericos".

Segunda División

La temporada 2006/2007 el Málaga jugó en Segunda División, tras el descenso de la campaña anterior. Los blanquiazules estrenaron la temporada en el Rico Pérez de Alicante, con victoria 0-1. El autor en aquella ocasión del primer gol malaguista en la Liga fue el delantero gallego Pablo Couñago. Un año después, también en Segunda, el Málaga estrenó la temporada en La Rosaleda con una cómoda victoria 3-0 ante la UD Salamanca. Un histórico blanquiazul como Salva Ballesta fue el primer en perforar la meta charra.

Salva Ballesta, delantero histórico del Málaga CF. / Gregorio Torres

De vuelta a Primera

De regreso a la máxima categoría del fútbol español, la campaña 08/09, el Málaga CF acusó falta de pegada en el inicio liguero y no estrenó la cuenta goleadora hasta la jornada 5. Fue en un partido frente al Real Valladolid en La Rosaleda que acabó con triunfo 2-1, con goles del onubense Lolo (el primero de la temporada) y el asturiano Adrián.

Otro gran delantero muy recordado en Málaga, Nabil Baha, fue el primer goleador blanquiazul la siguiente temporada, 2009/2010. Fue en un estreno triunfal en Martiricos 3-0 frente al Atlético de Madrid. Sebastián "Papelito" Fernández fue el siguiente jugador malaguista encargado de estrenar la cuenta goleadora en una Liga. No valió, eso sí, para sumar ningún punto después de un Málaga CF 1-Valencia 3 con el que se inició la temporada liguera 2010/2011.

Inolvidable Cazorla

El internacional Santi Cazorla fue la temporada siguiente el primer goleador del equipo entrenado entonces por Manuel Pellegrini. Tampoco aquel tanto del asturiano sirvió para sumar porque un doblete de Álvaro Negredo certificó el 2-1 en contra con el que el Málaga CF se estrenó en el Sánchez Pizjuán del Sevilla.

Santi Cazorla celebra uno de sus goles con el Málaga CF. / EFE

Fabrice Olinga, Pedro Morales y Luis Alberto fueron los malaguistas que marcaron el primer gol las campañas 12/13, 13/14 y 14/15, respectivamente. El inicio de la temporada 2015/2016 fue el peor de la historia para los delanteros del cuadro de Martiricos. Hubo que esperar a la ¡¡jornada 7!! para que el Málaga CF se estrenara en ataque. Fue Charles, que lo hizo a lo grande, con un hat-trick ante la Real Sociedad (3-1).

Los últimos jugadores del Málaga CF en marcar el primer gol de la temporada habían sido hasta hoy: Juanpi (2016/2017), Diego González (17/18), Juankar (18/19), Adrián (19/20), Ramón (20/21), Luis Muñoz (21/22), Javi Jiménez (22/23), Genaro (23/24), Kevin Medina (24/25) y Adrián Niño (25/26).