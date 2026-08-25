Entrenamiento conjunto del Málaga CF y el filial en el anexo

El Málaga CF ya piensa en su próximo gran compromiso liguero. Tras su partido polémico del pasado lunes frente al RC Deportivo, el conjunto blanquiazul ha regresado este martes al trabajo con una sesión conjunta junto al Atlético Malagueño en el campo anexo de La Rosaleda.

La jornada ha servido para comenzar a recuperar fuerzas después del estreno liguero en casa y, al mismo tiempo, para mantener el ritmo competitivo de cara a una de las citas más exigentes del calendario. Juanfran Funes y el técnico del filial, Bravo, han dirigido un entrenamiento compartido en el que han participado futbolistas de ambos equipos.

Trabajo específico para los lesionados

Los jugadores que arrastran problemas físicos han realizado un trabajo al margen del grupo. Aaron Ochoa, Niño, Calero, Moussa y Murillo continúan con sus respectivos procesos de recuperación y siguen avanzando con vistas a poder reincorporarse progresivamente al trabajo colectivo.

El cuerpo técnico estará pendiente de la evolución de todos ellos durante los próximos días, especialmente ante la cercanía de un partido de máxima exigencia como el que espera al Málaga este fin de semana.

Descanso antes de preparar el Bernabéu

El primer equipo tendrá este miércoles jornada de descanso antes de regresar al césped el jueves. Será entonces cuando los de Funes comiencen a preparar de forma más específica la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS, en la que visitarán al Real Madrid.

El encuentro se disputará el domingo a las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu, un escenario de máxima exigencia para un Málaga que afrontará su primera gran prueba a domicilio de la temporada. La plantilla tendrá por delante cuatro sesiones de trabajo durante la semana para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita en Madrid.

La sesión de este martes supone así el primer paso de una semana marcada por uno de los partidos más esperados del inicio de curso.