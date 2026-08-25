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Rueda de prensa

Funes, tras el empate frente al Deportivo: "El punto sabe a poco"

"A pesar de no ganar, tuvimos la ambición de ir a por el partido contra un equipo muy trabajado", aseguró el técnico de Loja tras el partido

Funes, en el banquillo malaguista.

Funes, en el banquillo malaguista. / Gregorio Marrero

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La Opinión

Funes habló tras el partido frente al Deportivo y dejó clara la importancia de puntuar, pero reconoció que el punto "sabe a poco" después del partido que firmaron sus pupilos en el estreno en La Rosaleda en LaLiga EA Sports frente al equipo gallego.

"El punto sabe a poco, aunque fuimos capaces de crecer con el gol, terminamos bien la primera parte y estuvimos bien, con personalidad", analizó Funes en la rueda de prensa de La Rosaleda.

"A pesar de no ganar, tuvimos la ambición de ir a por el partido contra un equipo muy trabajado", destacó, reconociendo que también faltó "mordiente, ser más verticales, y agresivos".

"Hoy hemos hecho muchas cosas bien, lo suficiente para ganar, pero sumar es importante", destacó, además del "ambiente espectacular" del estadio y una afición malaguista "impresionante".

"Cuando vayan pasando partidos y vayan ganando confianza, todos van a estar más finos, los rivales y nosotros también. Con esta dinámica, los resultados llegarán más pronto que tarde", dijo sobre sus futbolistas.

Respecto a un posible penalti a su jugador Joaquín Muñoz, "no es penalti porque no se ha pitado, pero a Le Normand le hubiese gustado que le hubiese pitado este árbitro [acción del penalti contra el Villarreal]".

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"Tenemos que crecer desde nuestra identidad", reivindicó, sin olvidar los últimos días de mercado de fichajes, que "hasta el último día intentaremos que la plantilla tenga todos los componentes que nos ayuden al objetivo final".

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