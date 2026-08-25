El nivel de Rafita reabre el debate en el final del mercado del Málaga CF

Queda solo una semana para que el mercado de fichajes veraniego llegue a su fin y al Málaga CF aún le quedan dos incorporaciones por firmar. No es ningún secreto, el propio Loren Juarros, director deportivo blanquiazul, confirmó ante las cámaras de televisión en la previa del partido frente al Deportivo que «vamos a intentar a hacer un par de cosillas en el mercado». Desde hace días, el club blanquiazul quiere cerrar su plantilla con dos refuerzos más, en dos parcelas muy concretas, el mediocentro defensivo y el lateral zurdo. Sin embargo, el nivel ofrecido por Rafita en el lateral izquierdo invita a la reflexión.

Dos fichajes en el horizonte

Desde que el Málaga cerró la incorporación de Pablo Martínez, quinto fichaje del verano, las necesidades más urgentes del equipo estaban en la parcela defensiva y en la banda izquierda. Las lesiones de Calero y Murillo, que no regresarán hasta octubre, y la puesta a punto sin prisas de Álex Pastor invitaron al club a pensar en una nueva incorporación para la retaguardia. Y ahora lo que se busca con ahínco es un jugador que pueda hacer las funciones tanto de mediocentro defensivo -competencia para Izan Merino en la medular- y que también pueda actuar de central si Funes lo requiere. El nombre que ha sonado con más fuerza es Nemanja Gudelj. El club sigue negociando con el jugador, que tiene otras propuestas y una ficha elevada. La cercanía de Málaga con Sevilla, el punto a favor.

El otro puesto que se pretende reforzar es el del lateral zurdo. Se ha marchado Víctor García, está a punto de rescindir Dani Sánchez y ha llegado Salinas. El equipo blanquiazul busca otro jugador para el costado zurdo, ya que de entrada Carlos Puga y Rafita iban a ser los laterales diestros del equipo.

¿Habrá cambiado la situación tras estas dos primeras jornadas? Pues dentro del club parece que no, se sigue buscando ese lateral zurdo. Pero el debate está abierto tras las dos actuaciones de Rafita, utilizado de nuevo por Funes en la izquierda en este arranque de temporada. El canterano ha dejado dos partidos notables ante Atlético de Madrid y Deportivo, y por ahora es el dueño del lateral zurdo, por delante de Salinas. Si se ficha otro jugador en ese puesto, lo normal es que Rafita pase a la derecha y sea la competencia de Puga, como ya dijo Funes en la rueda de prensa tras el encuentro ante el Dépor.

Rafita, espectacular por la izquierda

Viendo el nivel de Rafita por la izquierda surge la duda: ¿Es necesario firmar otro lateral izquierdo y que Rafita vuelva a la derecha? ¿O mejor invertir los recursos y la ficha en reforzar otra posición? Por ejemplo, el extremo. El Málaga no va sobrado de efectivos por las bandas. Larrubia y Joaquín parten como titulares. Haitam, a buen nivel ante el Dépor, y Juan Cruz, son las alternativas. Porque Lobete va a contar poco por fuera -ya contra los gallegos jugó por dentro-. Otras opciones serían Aarón Ochoa y Adrián Niño. Pero el primero tiene una lesión en el menisco y no se sabe cuándo volverá. Y el segundo un problema muscular en el sóleo.

El propio Loren Juarros, tras confirmar que el Málaga irá a por dos fichajes en lo que resta de mercado, hizo referencia a la situación de Ochoa como uno de los problemas que «nos ha hecho variar algo el plan que teníamos». Está claro que lo ideal sería un jugador de banda izquierda que pueda jugar tanto en el lateral como por delante, pero no es fácil -ni barato- de encontrar. ¿Habrá alguna sorpresa final? En principio, vendrán lateral izquierdo y centrocampista de corte defensivo. Pero en los últimos días de mercado siempre pueden aparecer oportunidades y dificultades que hagan replantearse el plan inicial. En una semana quedará todo resuelto.