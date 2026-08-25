Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate contra el Deportivo

El Málaga CF sumó su primer punto de la temporada en el estreno en casa frente al Deportivo. Los de Funes empezaron por detrás en el marcador pero lograron igualar el choque, antes del descanso, gracias a un gol de Chupe de penalti provocado por Rafita. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Pudo hacer más en el gol del rival. Estuvo poco contundente. Luego dejó una buena parada.

Puga (7) Incansable por la banda. Estuvo a buen nivel en defensa y se dejó ver en ataque. Le faltó el último pase.

Recio (7) Otro buen partido del canterano. Concentrado, bien en los duelos y sin complicarse con el balón.

Galilea (5) De menos a más. Sufrió mucho en velocidad con Aubameyang. Mejoró en la segunda parte.

Rafita (9) Decisivo. Provocó el penalti del 1-1 en una gran acción. Estuvo muy bien también cuando tocó remangarse.

Izan Merino (6) Mejoró con el avance del partido. Creció con el balón en la segunda mitad. Lo intentó, sin suerte, desde lejos.

Dani Lorenzo (8) Lo hizo casi todo bien. Siempre mejoraba la jugada cuando pasaba por él. Clave en el juego de ataque.

Dotor (6) Corrió y abrió espacios de forma incansable en la primera parte. Más cansado en la segunda. Bien.

Juan Cruz (6) Muy activo en la primera mitad, ofreciendo soluciones por dentro. Sustituido por Larrubia.

Joaquín (6) Mucha energía por banda. Lo intentó de todas las maneras pero no tuvo su día cerca del área.

Chupe (8) Tomó la responsabilidad en el penalti y no falló. A punto estuvo de marcar el segundo, se le fue al larguero.

Suplentes

Rafa Rodríguez (5) Poderío físico. Lo intentó en un par de ocasiones con potentes disparos. Guerrero. Aportó en el tramo fina.

Larrubia (7) Entró con mucha energía. Generó problemas por banda y levantó al público. Sin acierto en los metros finales.

Haitam (7) Rápido, eléctrico, en plena forma. Demostró mucho en pocos minutos. Cerca estuvo de marcar de falta.

Ramón (SC) Sin tiempo para mucho. Intentó dar pausa al juego en los minutos finales. Perdió un balón peligroso.