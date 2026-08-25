El penalti a Joaquín que Alberola y el VAR pasaron por alto en el Málaga CF-Deportivo

La Rosaleda reclamó penalti en el minuto 65 del Málaga-Deportivo. Joaquín Muñoz recibió el balón, se internó en el área y, cuando buscaba continuar la jugada en una posición peligrosa, Ximo Navarro le empujó y terminó desestabilizándolo. El atacante malaguista cayó al césped y la grada pidió con insistencia la pena máxima.

Javier Alberola Rojas no señaló nada y el juego continuó. Tampoco hubo llamada del VAR, con Daniel Trujillo en la sala, para que el colegiado revisara la acción. La estadística oficial del encuentro no recoge ninguna intervención del videoarbitraje.

La jugada, además, ha generado debate después del encuentro. El vídeo permite apreciar el contacto de Ximo Navarro sobre Joaquín, una acción que desde el entorno malaguista se considera suficiente para señalar penalti. De hecho, la comparación con otra acción ocurrida apenas un día antes resulta inevitable.

El precedente de Le Normand

La acción de Joaquín guarda similitudes evidentes con el penalti que protagonizó Robin Le Normand ante el Villarreal. En el Atlético-Villarreal, el central rojiblanco empujó con ambos brazos a Georges Mikautadze dentro del área cuando el delantero tenía la posición ganada y se disponía a rematar. El árbitro, Hernández Hernández, no señaló inicialmente la pena máxima, pero el VAR le avisó y, tras acudir al monitor, terminó señalando penalti y expulsando al defensa.

La comparación no está únicamente en el contacto. El propio criterio publicado por el Comité Técnico de Árbitros contempla como acción sancionable el empujón con uno o ambos brazos de un defensor sobre un atacante que tiene la posición ganada y se dirige hacia portería. Ese fue precisamente el argumento utilizado para justificar la decisión tomada en el Metropolitano.

En La Rosaleda, sin embargo, el criterio fue diferente. Ximo Navarro contactó con Joaquín y lo desequilibró dentro del área, pero Alberola Rojas no consideró que la acción fuese merecedora de penalti y el VAR tampoco entendió que existiera un error claro y manifiesto que justificase llamar al colegiado.

Dos acciones, dos decisiones

La diferencia entre ambas jugadas es precisamente lo que ha provocado el debate. En Madrid, un empujón con los brazos dentro del área acabó en penalti y roja después de la revisión del VAR. En Málaga, un contacto similar no tuvo ni siquiera revisión.

La polémica se produce, además, en un partido en el que Alberola Rojas sí señaló un penalti a favor del Málaga en la primera mitad. Fue en el minuto 34, cuando Noubi cometió falta sobre Rafita dentro del área. Chupe transformó la pena máxima y puso el 1-1 definitivo.

Funes evita entrar de lleno en la polémica

Juanfran Funes fue preguntado en sala de prensa por la acción sobre Joaquín y optó por no alimentar directamente la polémica. El técnico malaguista dejó, eso sí, una frase que conecta precisamente con la jugada de Le Normand.

"No es penalti porque no se ha pitado, pero a Le Normand le hubiese gustado que le hubiese pitado este árbitro", señaló Funes.

La frase del entrenador resume la sensación que quedó en el entorno blanquiazul: dos acciones con un denominador común, un empujón dentro del área y dos interpretaciones arbitrales completamente distintas.