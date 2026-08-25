Los puntos positivos del empate del Málaga CF frente al Deportivo

El Málaga CF ya ha estrenado su casillero de puntos en LaLiga EA Sports. Lo hizo en La Rosaleda y frente al Deportivo, contra el que fue superior, sobre en la segunda mitad, y al que pudo ganar, aunque tuvo que conformarse con el empate (1-1). Pese a no ganar en el debut en casa, el partido de los de Funes deja muchos aspectos positivos, en juego y sensaciones. Sobre todo, la tranquilidad de saber que este Málaga está preparado para dar guerra en Primera.

Preparados para competir

El partido firmado por el Málaga CF es para que los aficionados blanquiazules se queden tranquilos de la capacidad que tiene esta plantilla para pelear en cada jornada en Primera División. No se pudo ganar, el empate dejó una sensación de premio escaso, pero las sensaciones que dejaron los de Funes fueron para estar contentos. El conjunto blanquiazul fue mejor que un Dépor que, pese a ser un recién ascendido, como el Málaga, se ha dejado muchos millones en el mercado y ha conformado una plantilla muy óptima para Primera. Aun así, los blanquiazules dominaron y dejaron claro que los rivales van a tener que dar un nivel muy alto para llevarse los puntos de La Rosaleda.

El Málaga mantiene su personalidad

Ya lo advirtió Funes. Los jugadores no han cambiado, así que el plan tampoco puede variar. Y pese al salto de categoría, el Málaga CF mostró la misma personalidad y propuesta futbolística que en Segunda División. En el Metropolitano le costó más, por el escenario y el rival, pero este lunes frente al Deportivo, los blanquiazules ya mostraron que el plan, al menos en La Rosaleda, no va a variar. Un equipo propositivo, que quiere mandar con el balón, que quiere someter con posesiones largas y al que solo le faltó un poco más de profundizar para terminar de desarbolar a los de Antonio Hidalgo para llevarse los tres puntos.

Rafita, estelar

Ya deja de ser noticia. Vaya dos partidos que ha cuajado Rafita en su estreno en Primera División. Jugando de lateral zurdo, a pierna cambiada, el canterano blanquiazul volvió a mostrar un nivel impropio de un recién llegado a la categoría. Mucha personalidad y valentía, como demostró en la jugada en la que provocó el penalti. Aportó en ataque, siendo clave en esa jugada, y también en tareas defensivas. A los rivales les cuesta mucho superarle. Su nivel en el lateral izquierdo abre un debate sobre la necesidad de incorporar otro jugador en esa posición o mejor reforzar otra parcela del campo.

El nivel de Dani Lorenzo

Es el jugador clave de este Málaga CF. Y ayer lo volvió a demostrar. Partidazo del '22' blanquiazul. Ahora mismo, su presencia en la medular es imprescindible en la forma de jugar del Málaga de Funes. Siempre ofreciéndose y siempre encontrando soluciones para dar continuidad a la jugada. Desbordaba con sus característicos giros, rompía líneas en conducción, solo le faltó la guinda en los metros finales. Otra irrupción estelar en la máxima categoría.

Los minutos de Haitam

Fue una de las grandes noticias de los minutos finales del partido. Se vio a un Haitam en plena forma, rápido y eléctrico. Haitam ha empezado muy en forma la temporada y, si las lesiones respetan, demostró que puede dar minutos de calidad por las bandas. Funes lo colocó por la izquierda y fue capaz de desbordar y generar mucho desequilibrio por banda. También asumió la responsabilidad de tirar una falta que no se le marchó por mucho. El Málaga CF necesita que su unidad B, su fondo de armario, mantengan el nivel de los titulares en las segundas partes. Haitam lo hizo. Una gran noticia para Funes ante la ausencia de más llegadas en los extremos.