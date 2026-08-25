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Víctor García encuentra nuevo destino en el UD Ibiza

El exlateral zurdo blanquiazul firma por dos temporadas en el equipo balear de Primera RFEF

Víctor García, nuevo jugador del Ibiza.

Víctor García, nuevo jugador del Ibiza. / UD Ibiza

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

Víctor García ya tiene nuevo equipo. El que fuera lateral izquierdo del Málaga CF ha sido anunciado por la UD Ibiza, donde continuará su carrera después de poner punto final a su etapa en La Rosaleda. El futbolista llega como agente libre y firma por dos temporadas, hasta junio de 2028.

A sus 32 años, el defensa afronta una nueva aventura en Primera Federación después de tres campañas como blanquiazul. Víctor García llegó al Málaga en el verano de 2023 procedente del fútbol polaco y se convirtió en una pieza importante durante una etapa histórica para el club, formando parte de los dos ascensos consecutivos que llevaron al equipo desde la tercera categoría hasta LaLiga EA Sports

77 partidos y dos ascensos

El lateral disputó 77 encuentros oficiales con la camiseta malaguista. Su primera temporada fue especialmente importante, con 35 apariciones y un papel protagonista en el playoff de ascenso a Segunda División.

Su nombre quedó especialmente ligado a uno de los momentos más recordados de la historia reciente del Málaga. En Tarragona, en el decisivo partido ante el Nàstic, Víctor García puso el centro que terminó desembocando en el gol de Antoñito Cordero en el minuto 122, el tanto que certificó el regreso del conjunto blanquiazul al fútbol profesional. 

En las dos campañas posteriores su protagonismo fue menor, aunque continuó formando parte de un vestuario que consiguió completar el segundo ascenso en tres temporadas. El Málaga confirmó su salida al finalizar su contrato el pasado 30 de junio.

Experiencia para el Ibiza

El conjunto ibicenco incorpora ahora a un futbolista con amplia experiencia en Primera Federación y Segunda División. Formado en la cantera del Espanyol, Víctor García también pasó por clubes como el Prat, Tenerife, Nàstic, Badalona, UCAM Murcia, Ebro, Castellón y Slask Wroclaw antes de aterrizar en Málaga. 

El nuevo jugador del Ibiza destaca por su recorrido por la banda izquierda y su capacidad para incorporarse al ataque. Además de actuar como lateral, puede desempeñarse como extremo, una polivalencia que el conjunto celeste buscaba para reforzar su carril zurdo. 

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De esta forma, Víctor García cierra definitivamente su etapa en el Málaga y comienza un nuevo capítulo en Ibiza, donde volverá a competir en una categoría que conoce bien y con el objetivo de aportar su experiencia a un proyecto que busca consolidarse en la zona alta de Primera Federación.

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