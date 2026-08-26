El Bernabéu, territorio 'prohibido' para el Málaga

Segunda salida de la temporada, segunda salida a Madrid para visitar otro de los grandes estadios del fútbol español. El Málaga CF ya jugó en la primera jornada en el Metropolitano y ahora le toca regresar al Bernabéu casi nueve años después de su última visita. Tras el debut en casa frente al Deportivo, saldado con empate, al conjunto blanquiazul le toca otro durísimo enfrentamiento de visitante frente al Real Madrid, en un estadio en el que nunca ha conseguido ganar.

El Málaga nunca ha salido del Bernabéu con los tres puntos en el bolsillo. Jamás en la historia. Y no será porque han sido pocos los intentos que ha tenido de salir airoso del coliseo blanco. Y no solo bajo la denominación actual como Málaga CF. Anteriormente, como Club Deportivo Málaga, tampoco lo logró nunca.

42 visitas al Bernabéu

En total, han sido más de 40 visitas del equipo blanquiazul al Bernabéu, ya sea como Málaga CF o CD Málaga. Desde 1948 a 2017 -70 años-, visitó el estadio de los merengues en 42 ocasiones, incluyendo liga y copas, y jamás ganó. Y solo pudo sacar 8 empates, por 34 derrotas. Un balance muy pobre que hace que sea uno de sus estadios malditos. Como para la mayoría de equipos, todo hay que decirlo.

Como CD Málaga, el conjunto de Martiricos visitó el Santiago Bernabéu en 24 ocasiones -20 en Primera División y 4 en Copa- y el bagaje fue de 5 empates y 19 derrotas. Y luego, tras la refundación, ha jugado frente al Real Madrid en su estadio en 18 ocasiones y tampoco logró la victoria. 3 empates y 15 derrotas. ¿Vendrá la primera victoria este domingo? Siempre hay una primera vez para todo.

El ‘Cazorlazo’, en el recuerdo

De esos tres empates logrados por el Málaga CF en el Bernabéu, hay uno que todo el malaguismo recuerdo. Fue en los mejores momentos deportivos de la historia del club, en la temporada 2011-2012, en la que consiguió la histórica clasificación para la Liga de Campeones. El equipo malagueño logró el empate 1-1 con un golazo de falta de Cazorla en los minutos finales del partido. Un ‘Cazorlazo’ para el recuerdo. Los otros dos empates llegaron en la 2001-2002, también 1-1, con gol malaguista del exjugador y expresidente Fernando Sanz, y el último en el curso 2015-16, en un 0-0.

La última visita del Málaga CF al Bernabéu, en la campaña 2017-18, la del descenso a Segunda, se saldó con una derrota blanquiazul por 3-2. Rolán y Chory Castro marcaron los tantos blanquiazules y Benzema, Casemiro y Cristiano Ronaldo los del Madrid.

Casi nueve años después, el Málaga CF regresa este domingo al feudo blanco, en su retorno a la máxima categoría, en busca de su primer triunfo de la temporada y de la historia en el Bernabéu.