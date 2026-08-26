Dani Sánchez se despide del Málaga CF: "Me marcho con sentimientos encontrados"

Dani Sánchez dice adiós al Málaga CF después de casi cuatro años defendiendo la camiseta blanquiazul. El lateral ha confirmado su salida del club con un mensaje en el que reconoce que se marcha "con sentimientos encontrados", aunque también con la satisfacción de haberlo dado todo durante su etapa en La Rosaleda.

"Hay despedidas que uno prepara durante meses. Y hay otras que llegan cuando menos las esperas. Hoy me toca cerrar una etapa que ha marcado mi vida. Después de casi cuatro años, me marcho del Málaga con sentimientos encontrados. No es la despedida que imaginé, ni la que soñé. Pero sí me voy de la única manera en la que sé hacerlo: con la cabeza muy alta y la conciencia completamente tranquila."

Una etapa marcada por el trabajo

"Hubo momentos en los que pude demostrar quién soy. Otros, simplemente, nunca llegaron. Pero jamás dejé de creer, de entrenar, de respetar este escudo y de trabajar. Cada vez que me dejaron demostrarlo, lo di absolutamente todo. Y por eso hoy me marcho en paz, orgulloso de mí y con la tranquilidad de saber que nunca me guardé nada."

"Me llevo mucho más que fútbol. Me llevo hermanos que antes eran compañeros. Me llevo a personas del club que han dejado una huella imborrable en mi corazón. Me llevo una ciudad que me abrazó desde el primer día y que me hizo sentir en casa, hasta el último día."

Un recuerdo para la afición

"Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino. A mis compañeros, entrenadores, trabajadores del club y, especialmente, a la afición. Gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo en los buenos momentos y, sobre todo, por estar ahí cuando las cosas no fueron fáciles."

"A mi familia, gracias por sostenerme cuando más lo necesitaba. Gracias por no dejarme caer nunca. Si hoy me voy de pie es porque vosotros nunca permitisteis que me rindiera. Todo lo que soy también os pertenece. Habéis sufrido muchísimo este último año y las últimas semanas, pero Dios está con nosotros. Os amo."

Dos ascensos inolvidables

"Si algo quiero que la gente recuerde de mí, no son los minutos que jugué, sino la manera en la que defendí estos colores cada día que tuve el privilegio de vestir esta camiseta y de llegar cada mañana con una sonrisa de oreja a oreja."

"Llegué con la ilusión de VOLVER a ver al equipo en Primera División y he vivido dos ascensos inolvidables. He tenido la suerte de crecer como futbolista y, sobre todo, como persona."Me voy con el corazón lleno de gratitud, con la cabeza alta y con muchísima paz dentro de mí. Gracias por todo lo vivido. Nos volveremos a encontrar. Siempre DS18 💙."