El Málaga CF rescinde el contrato de Dani Sánchez sin acuerdo económico

Nueva salida oficial en el Málaga CF. Se esperaba desde hace días, pero ahora ya es una realidad. Dani Sánchez deja de pertenecer al equipo blanquiazul. El club de La Rosaleda ha anunciado este miércoles que el malagueño deja de pertenecer a la disciplina malaguista y ahora ya es libre para firmar por cualquier otro club.

La salida de Dani Sánchez del Málaga CF llega sin un acuerdo económico para la rescisión de su contrato. Club y jugador no han alcanzado un entendimiento sobre la cantidad a percibir por su último año de contrato que no disfrutará en Málaga y el jugador se marcha sin que exista ese pacto. Por lo que todo deberá resolverse vía legal.

Así las cosas, Dani Sánchez ya no forma parte del equipo blanquiazul y en los próximos días podrá firmar por el club que desee. Al estar libre, podría hacerlo incluso con el mercado de verano ya cerrado -finaliza el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas-. Por contra, el Málaga CF libera su ficha para poder acometer las incorporaciones en las que trabaja en este final de mercado -centrocampista defensivo y jugador de banda izquierda-.

La historia de Dani Sánchez en el Málaga CF llega a su fin. El malagueño ha vivido tres temporadas inolvidables en el club, con dos ascensos desde Primera RFEF a la máxima categoría.

Mensaje de despedida

"Dani ha sido un pilar fundamental en el vestuario, aportando siempre tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su personalidad, carisma y cercanía dejan una huella imborrable en la que siempre será su casa, La Rosaleda.

Desde el Málaga CF queremos agradecer a Dani Sánchez por todo lo vivido y por formar parte de una etapa que ya es historia del Málaga CF con dos ascensos inolvidables", dice el escrito de despedida del club blanquiazul.