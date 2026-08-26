Pablo Arriaza, el siguiente en salir: renovación y cesión

El Málaga CF sigue avanzando en la ‘operación salida’. Tras confirmar las salidas de Juanpe y Dani Sánchez, el trabajo en el capítulo de aligerar la plantilla se centra ahora en la situación de Pablo Arriaza. El canterano no tiene sitio en el primer equipo y renovará por una temporada más con el club blanquiazul y saldrá a préstamo en busca de minutos y seguir formándose como futbolista.

A Pablo Arriaza le queda de contrato solo la presente temporada. Por lo que es necesario que el club y el canterano lleguen a un acuerdo para ampliar su vinculación antes de salir cedido. Ese acuerdo está muy próximo y atará a Arriaza a la entidad malagueña hasta 2028, según infornó Málaga Hoy. Una vez se resuelva el tema de su renovación, solo faltará por saber el destino en el que el centrocampista jugará en la temporada 2026-27.

Se cumplirá así el deseo de Juanfran Funes, que ya vaticinó este desenlace cuando fue preguntado en sala de prensa. El técnico blanquiazul aseguró que Arriaza es «un valor importante» para el club y comparó su situación a la que vivieron en el pasado jugadores como Dani Lorenzo y Larrubia, que hicieron su mili particular en Mérida.

Moussa, rumbo al filial

En cuanto se resuelva el futuro próximo de Pablo Arriaza, solo quedará buscar una solución definitiva para Moussa. Salvo giro de los acontecimientos, el central maliense jugará en el filial esta temporada.

Con todas estas salidas, el Málaga CF contará con dos fichas profesionales libres para acometer las dos incorporaciones pretendidas en este tramo final de mercado veraniego.