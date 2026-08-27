El Málaga CF mantiene cinco lesionados antes de su visita al Real Madrid

El Málaga CF retomó este jueves los entrenamientos con la menta puesta ya en el partido de este domingo frente al Real Madrid en el Bernabéu (17.00 horas). Tras tener el miércoles de descanso, los pupilos de Juanfran Funes retomaron la actividad en La Rosaleda en una sesión sin novedades en cuanto a altas.

Aaron Ochoa, Adrián Niño, Calero, Moussa y Murillo siguen al margen recuperándose de sus respectivas lesiones. El único de todos ellos que tiene opciones de regresar en un periodo corto de tiempo es Adrián Niño, con un problema muscular en el sóleo.

Ochoa apunta al quirófano

Aún no hay confirmación oficial por parte del club, pero todo apunta a que finalmente Ochoa tendrá que pasar por quirófano. Se le han hecho pruebas y se han pedido diferentes opiniones sobre el tratamiento a seguir y todo parece indicar que lo más recomendable es una intervención quirúrgica para solventar ese problema en el menisco. La baja sería de en torno a 2-3 meses y tiene que hacer pensar al Málaga sobre qué hacer en este tramo final del mercado.

El equipo blanquiazul volverá a ejercitarse este viernes, a partir de las 9.15 horas, en las instalaciones de La Rosaleda, a dos días de la visita al Real Madrid de Mourinho en el Bernabéu.