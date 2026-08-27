El Málaga CF negocia el fichaje de Jens Cajuste para reforzar su centro del campo

El Málaga CF trabaja en la incorporación de Jens Cajuste, según ha adelantado el periodista Matteo Moretto. El centrocampista sueco aparece como una de las opciones que maneja la dirección deportiva blanquiazul para elevar el nivel de la plantilla de cara a la nueva temporada.

Cajuste, internacional con Suecia, es un futbolista con experiencia en el fútbol europeo tras sus etapas en clubes como el Midtjylland danés, el Stade de Reims francés o el Nápoles italiano. Su perfil encaja con una de las necesidades del Málaga: un centrocampista físico, con capacidad para abarcar campo, competir en los duelos y aportar equilibrio en la medular.

El jugador, de 27 años, destaca por su despliegue, su potencia y su capacidad para ayudar tanto en tareas defensivas como en la salida de balón. Su llegada supondría incorporar un futbolista con recorrido internacional y experiencia en competiciones de alto nivel.

Opción para crecer

El Málaga CF continúa así moviéndose en el mercado con el objetivo de completar una plantilla competitiva para su regreso a la máxima categoría. La entidad blanquiazul busca perfiles que puedan elevar el nivel del equipo sin romper la estructura económica del proyecto, una línea marcada por la dirección deportiva encabezada por Loren Juarros.

Opción abierta

La operación por Cajuste todavía se encuentra en fase de negociación y dependerá de que las partes alcancen un acuerdo. El centrocampista sueco se convierte en un nombre a seguir dentro de los movimientos del Málaga en este tramo final del mercado.